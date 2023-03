Goldman Sachs: Schön ist das nicht!

Da passt es sehr gut ins Bild, dass der ehemalige Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein sich jüngst zu den Turbulenzen im Bankensektor geäußert hat. Seiner Analyse nach führt das gesteigerte Risikoumfeld für Finanzinstitute zu einem sparsameren Umgang mit Kapital und einer Risikoaversion. Ergo könnten weniger und vor allem konservative Investitionen zwangsläufig zu einem geringeren Wachstum führen. Allen voran die weniger lockere Kreditvergabe könnte sich sehr stark auf den Konsum in den USA niederschlagen und somit einen wirtschaftlichen Abschwung begünstigen.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit den Rekordständen aus Ende 2021 bei 426,16 US-Dollar zeigt die Goldman-Sachs-Aktie in einem zweiwelligen Kursverlauf. In der Charttechnik sind allerdings mindestens drei Wellen erforderlich, womit die Vermutung der letzten Aufwärtsbewegung seit Juni 2022 einer bärischen Flagge unterliegt. Solche Konstrukte werden häufig in Trendrichtung aufgelöst, was neuerliche Tiefstände bedeuten würde.

Trübe Aussichten

Sollte sich das bärische Szenario in der Goldman-Sachs-Aktie tatsächlich durch einen Kursrutsch mindestens unter 300,00 US-Dollar andeuten, kämen rasch Short-Positionen mit Zielen bei 287,75 und den Verlaufstiefs aus 2022 bei 278,15 US-Dollar ins Spiel. Eine vollständige Umsetzung der bärischen Flagge könnte mittelfristig sogar Korrekturpotenzial an 225,22 US-Dollar freisetzen. Ein Verbleib in dem aktuellen Aufwärtstrend ist dagegen positiv für Käufer zu bewerten, einen echten Durchbruch würde Goldman Sachs aber erst oberhalb von 375,00 US-Dollar erreichen und könnte infolgedessen zurück an die Rekordstände aus 2021 bei 426,16 US-Dollar zurückkehren.