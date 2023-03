EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Erfolgsjahr für E-Mobilität bei Vitesco Technologies

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

Geschäftsjahr 2022 Erfolgsjahr für E-Mobilität bei Vitesco Technologies Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2022 auf 9,07 Milliarden Euro (2021: 8,35 Milliarden Euro)

Bereinigte EBIT-Marge erhöht sich auf 2,5 Prozent (2021: 1,8 Prozent); Free Cashflow: 123,2 Millionen Euro (2021: 113,3 Millionen Euro)

Auftragseingang 2022: 14 Milliarden Euro, rund 75 Prozent davon aus der Elektromobilität

Auftragsbestand lag Ende 2022 bei 58,5 Milliarden Euro, rund 46 Prozent davon aus der Elektromobilität

Umsatz mit Elektrifizierungsprodukten 2022: rund 1,1 Milliarden Euro (2021: 0,9 Milliarden Euro)

Prognose für 2023: Umsatzsteigerung auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro und Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 2,9 bis 3,4 Prozent, erwarteter Free Cashflow von rund 50 Millionen Euro

Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2022: 0,59 Euro, keine Dividende für 2022 Regensburg, 23. März 2023. Vitesco Technologies, ein international führender Anbieter von modernen Antriebstechnologien und Elektrifizierungslösungen für nachhaltige Mobilität, legt heute den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vor. Das Unternehmen hatte bereits am 23. Februar 2023 vorläufige Zahlen berichtet – die konzerneigene Prognose wurde bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen erfüllt und teilweise übertroffen. „Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück – trotz der weiterhin sehr großen Marktherausforderungen“, so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. Rekordjahr: rund 75 Prozent des Auftragseingangs waren elektrisch Vitesco Technologies erhöhte den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022 organisch um 4,0 Prozent auf 9,07 Milliarden Euro (2021: 8,35 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT bereinigt) belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 222,9 Millionen Euro (2021: 148,6 Millionen Euro). Mit 2,5 Prozent (2021: 1,8 Prozent) lag die bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 2,3 Prozent bis 2,5 Prozent. Das operative Konzernergebnis (EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 143,3 Millionen Euro (2021: 39,5 Millionen Euro). Der Umsatz mit Elektrifizierungsprodukten betrug insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro (2021: 0,9 Milliarden Euro). Hierzu hat das Kerngeschäft aller drei Geschäftseinheiten beigetragen, wobei Electrification Technology das prozentual stärkste organische Umsatzwachstum von 17,6 Prozent auf 691,9 Millionen Euro verzeichnete (2021: 587,1 Millionen Euro). Aufgrund von stichtagsbedingten Abgrenzungseffekten lag der Free Cashflow 2022 bei 123,2 Millionen Euro (2021: 113,3 Millionen Euro). Damit wurden sowohl der von Vitesco Technologies in Aussicht gestellte Wert von mehr als 75 Millionen Euro als auch der Marktkonsens (68 Millionen Euro) übertroffen. Die Investitionen [1] in Sachanlagen und Software lagen bei 446,6 Millionen Euro (2021: 441,3 Millionen Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote von 4,9 Prozent (2021: 5,3 Prozent) vom Umsatz. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 betrug die Eigenkapitalquote von Vitesco Technologies 40,3 Prozent (31. Dezember 2021: 36,3 Prozent). Der Konzern wies zum Jahresende eine Nettoliquidität in Höhe von 333,4 Millionen Euro (31. Dezember 2021: 345,1 Millionen Euro) aus. Trotz der bedeutenden Marktherausforderungen konnte Vitesco Technologies im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtauftragseingang in Höhe von 14 Milliarden Euro verbuchen, davon entfielen 10,4 Milliarden Euro auf Elektrifizierungsprodukte. „Das ist ein neuer Rekord: Dreiviertel unserer Aufträge kamen 2022 aus dem Elektrifizierungsgeschäft. Der Wandel zur E-Mobilität ist im vollen Gange und nicht mehr aufzuhalten“, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. Mittelfristiger Elektrifizierungsumsatz bereits zu rund 90 Prozent in den Auftragsbüchern Insgesamt verfügte Vitesco Technologies zum 31. Dezember 2022 über einen Auftragsbestand von 58,5 Milliarden Euro, 46 Prozent davon im Elektrifizierungsbereich. Mittelfristig möchte das Unternehmen einen Elektrifizierungsumsatz von 5 Milliarden Euro erreichen, davon sind bereits rund 90 Prozent im Auftragsbestand gebucht. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Konzernergebnis in Höhe von 23,6 Millionen Euro (2021: -122,0 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie beträgt demnach 0,59 Euro (2021: ‑3,05 Euro). Da die Vitesco Technologies AG – wie im Vorjahr – ein Bilanzgewinn von 0,00 Euro ausweist, wird der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 für das Geschäftsjahr 2022 kein Dividendenvorschlag zur Beschlussfassung vorgelegt. Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche



Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete der Geschäftsbereich Electrification Technology ein Umsatzwachstum von 17,9 Prozent auf 691,9 Millionen Euro (2021: 587,1 Millionen Euro), getrieben durch die hohe Nachfrage nach Hochvolt-Elektroantrieben und Leistungselektroniken besonders in China und Deutschland. Das bereinigte operative Ergebnis des Bereiches verbesserte sich trotz weiterhin hoher Vorlaufkosten für zukünftige Projekte auf ‑257,7 Millionen Euro (2021: -273,0 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von -37,2 Prozent (2021: ‑46,5 Prozent). Der Umsatz des Geschäftsbereiches Electronic Controls erhöhte sich 2022 auf 3,9 Milliarden Euro (2021: 3,5 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis des Bereiches stieg auf 166,2 Millionen Euro (2021: 119,1 Millionen Euro). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,2 Prozent (2021: 3,4 Prozent). Ein starkes Umsatzplus in den Märkten Südkorea und Nordamerika führten zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Gegenläufig wirkten weiterhin höhere Kosten aufgrund des Halbleitermangels. Der Bereich Sensing & Actuation erzielte im Geschäftsjahr 2022 eine solide Umsatzsteigerung auf 3,5 Milliarden Euro (2021: 3,2 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich deutlich auf 328,0 Millionen Euro (2021: 267,2 Millionen Euro), was einer auf 9,4 Prozent verbesserten bereinigten EBIT-Marge (2021: 8,4 Prozent) entspricht. Besonders eine starke Nachfrage in Europa und Nordamerika führte zu diesem positiven Endergebnis. Die Halbleiterknappheit hatte im vergangenen Geschäftsjahr nur geringe Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung der Geschäftseinheit, da vielfach auf Broker-Teile zurückgegriffen werden konnte. Weitere Erholung des internationalen Fahrzeugmarktes erwartet Vitesco Technologies erwartet eine leichte Verbesserung der Situation in der zweiten Jahreshälfte 2023. Für die globale Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen erwartet Vitesco Technologies für 2023 derzeit, dass sich die Fertigung moderat erholt und insgesamt um 3 bis 5 Prozent gegenüber 2022 steigen wird. Diese Einschätzung berücksichtigt die aktuell erwarteten Auswirkungen der anhaltenden Energiethematik auf das Produktionsvolumen im Jahr 2023 sowie die nach wie vor bestehenden Lieferengpässe, insbesondere im Halbleiterbereich. Den stärksten Anstieg der Produktionsvolumina von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen im Jahr 2023 erwartet Vitesco Technologies in der Spanne von 5 bis 7 Prozent für Europa und Nordamerika. Das Fertigungsvolumen in China wird nach Einschätzung des Unternehmens um 1 bis 3 Prozent wachsen. Ausblick 2023: Umsatz und bereinigte EBIT-Marge sollen weiter steigen Vor dem Hintergrund steigender Produktionszahlen sowie des unterstützenden Trends in Richtung Elektrifizierung erwartet Vitesco Technologies für das Gesamtjahr 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Hierbei sind die gegenläufigen Effekte der erwarteten Reduzierung der Umsätze in der Auftragsfertigung für Continental sowie in den Nicht-Kerntechnologien von Vitesco Technologies enthalten. Bei der bereinigten EBIT-Marge geht Vitesco Technologies für 2023 von einer Bandbreite von 2,9 bis 3,4 Prozent aus. In dieser Schätzung sind die antizipierten Mehrkosten durch die Halbleiterknappheit sowie aus Lohninflation und steigenden Materialkosten bereits enthalten. Weiterhin prognostiziert das Unternehmen für 2023 einen Free Cashflow von etwa 50 Millionen Euro. Die Sachinvestitionen [2] sollen im Geschäftsjahr 2023 bei 5 bis 6 Prozent vom Umsatz liegen. Finanzvorstand Werner Volz: „Wir werden 2023 unseren Konzernumsatz und unser bereinigtes operatives Ergebnis steigern, obwohl unsere Transformationsstrategie weiterhin im Fokus der Geschäftsaktivitäten steht.“ Nachhaltigkeitsbericht wird am 4. April 2023 veröffentlicht Der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wird am 4. April 2023, veröffentlicht. Bis 2030 will Vitesco Technologies bei der gesamten Produktion und allen eigenen Geschäftsaktivitäten Klimaneutralität erreichen. Außerdem hat sich das Unternehmen das ambitionierte Ziel gesetzt, seine gesamte Wertschöpfung bis spätestens 2040 klimaneutral zu gestalten. Das umfasst auch alle Geschäftsaktivitäten außerhalb der eigenen Prozesse – von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung der Produkte. KENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2022 IM VERGLEICH ZU 2021 Mio € 2022 2021 ∆ in % Umsatz 9.070,0 8.348,5 8,6 EBITDA 703,3 523,9 34,2 in % vom Umsatz 7,8 6,3 EBIT 143,3 39,5 262,8 in % vom Umsatz 1,6 0,5 Konzernergebnis 23,6 -122,0 119,3 Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert 0,59 -3,05 Ergebnis pro Aktie in €, verwässert 0,59 -3,05 Umsatz bereinigt1 9.070,0 8.305,2 9,2 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)2 222,9 148,5 50,1 in % des bereinigten Umsatzes 2,5 1,8 Free Cashflow 123,2 113,3 8,7 Netto-Liquidität 333,4 345,1 -3,4 Gearing Ratio in % -10,9 -12,8 Eigenkapital 3.061,7 2.688,3 13,9 Eigenkapitalquote in % 40,3 36,3 Anzahl Mitarbeiter (zum 31.12.)3 38.043 37.488 1,5 Dividende pro Aktie in €4 – – Jahresschlusskurs5 in € 54,25 43,20 Jahreshöchstkurs5 in € 59,50 66,88 Jahrestiefstkurs5 in € 25,65 37,50 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. Ohne Auszubildende. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 17. Mai 2023. Notierung der Vitesco Technologies-Aktie im XETRA-System der Deutschen Börse AG. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9,07 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9,07 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.

