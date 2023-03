GNW-Adhoc: VAULTINUM, ein führender Anbieter von Digital-Asset-Auditing-Lösungen, wird auf der Tech Innovation Conference am 29. März in London über Risikominderung und Due Diligence im Technologiebereich sprechen

^LONDON, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, ein Schweizer Unternehmen,

das sich auf den Schutz und die Prüfung von Software und Tech-Assets spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass sein CTO, Guillaume Acard, auf der Tech Innovation Conference (https://rdtechinnovation.com/), die am 29. und 30. März 2023 in London stattfindet, einen Vortrag halten wird. Die Konferenz wird von Real Deals Media organisiert und bringt führende Private- Equity-Unternehmen und Branchenexperten zusammen, um die neuesten Trends und Innovationen im Technologiesektor zu diskutieren. Während seiner Präsentation wird G. Acard die datengesteuerte neue Tech Due Diligence-Lösung (https://vaultinum.com/tech-due-diligence) von Vaultinum vorstellen, die eine eingehende Analyse des Quellcodes bietet und umsetzbare Empfehlungen zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit Cybersicherheit, Open-Source-Software und Software-Skalierbarkeit liefert. ?Vaultinum freut sich sehr, an der Tech Innovation Conference teilzunehmen, und wir freuen uns, die Gelegenheit zu haben, unsere neuesten Produkte zu präsentieren", so G. Acard. ?Investitionen in Software können riskant sein, mit der Lösung von Vaultinum können Anleger jedoch mehr Vertrauen in ihre Investitionen gewinnen und die mit der Softwareentwicklung verbundenen Risiken mindern." Vaultinum (http://www.vaultinum.com/) ist ein vertrauenswürdiger unabhängiger Dritter, der auf den Schutz und die Prüfung digitaler Vermögenswerte spezialisiert ist. Seit 1976 hat Vaultinum Tausende von digitalen Unternehmen und Investoren bei der Sicherung ihrer Innovationen unterstützt, indem es Lösungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums, zur Gewährleistung der Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit und zur Minderung von Cyber- und Softwarerisiken anbietet. KONTAKT Marine Yborra, CMO UNTERNEHMEN Vaultinum E-MAIL my@vaultinum.com (mailto:my@vaultinum.com) WEB www.vaultinum.com (http://www.vaultinum.com/) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df202c8b-97df-4e68- afef-257869f98795 °