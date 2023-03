IRW-News: Loop Industries, Inc: Loop Industries und SK Geo Centric bestätigen den erfolgreichen Abschluss einer technischen Due-Diligence-Prüfung von Loops Technologie in dessen Produktionsanlage in Quebec, Kanada

IRW-PRESS: Loop Industries, Inc: Loop Industries und SK Geo Centric bestätigen den erfolgreichen Abschluss einer technischen Due-Diligence-Prüfung von Loops Technologie in dessen Produktionsanlage in Quebec, Kanada

- Damit wird die nächste Phase der Vermarktung der Infinite Loop-Anlagen in ganz Asien eingeleitet

- Der Spatenstich der ersten Anlage in Ulsan (Südkorea) soll noch im Jahr 2023 erfolgen

MONTREAL, QUEBEC / ACCESSWIRE / 28. März 2023 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ: LOOP) (Loop), ein Unternehmen für saubere Technologien, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die Herstellung von 100% recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) und Polyesterfasern den Weg in eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu ebnen, und SK Geo Centric (SKGC), eine Tochtergesellschaft des südkoreanischen Konzerns SK, haben heute den erfolgreichen Abschluss einer von SKGC durchgeführten technischen Due-Diligence-Prüfung und damit die Validierung der Technologie von Loop bekannt gegeben. Die technische Due-Diligence-Prüfung leitet die nächste Phase der langjährigen Partnerschaft zwischen Loop und SKGC ein, die darauf abzielt, Loops Technologie über die Errichtung von Infinite Loop-Produktionsanlagen im asiatischen Markt zu vermarkten.

SKGC erwarb im August 2021 eine Aktienbeteiligung von 10 % an Loop und führte in weiterer Folge eine umfassende Due-Diligence-Prüfung zur Validierung von Loops Technologie und seiner Produktionsanlage in Terrebonne (Quebec) durch. Die technische Due-Diligence-Prüfung umfasste die Depolymerisation von minderwertigen PET-Abfällen zu Basismonomeren von DMT und MEG, die Reinigung der Monomere sowie die Polymerisation zu neuwertigen Loop-PET-Harzen und Polyesterfasern. Die wichtigsten Parameter der Loop-Technologie, die einer Validierung unterzogen wurden, waren der Produktionsertrag, die Betriebsstabilität, die Qualität der gewonnenen Monomere sowie die Gesamtleistung der Produktionsanlage. Die Validierung im Rahmen der technischen Due-Diligence-Prüfung ergab, dass die Qualität der mit Hilfe der Loop-Technologie hergestellten PET-Harze und Polyesterfasern einem neuwertigen Produkt entspricht. Der von beiden Vertragsparteien unterzeichnete technische Due-Diligence-Bericht bestätigt Loops innovative Technologie.

SKGC und Loop haben sich zum Ziel gesetzt, die Infinite Loop-Technologie in Asien zu vermarkten. Beide Partner planen die gemeinsame Errichtung mehrerer Produktionsanlagen im industriellen Maßstab. Im Hinblick auf die planungstechnische Ausführung der asiatischen Produktionsanlagen arbeiten Loop und SKGC außerdem mit der Firma SK ecoengineering SKEE, einer Tochtergesellschaft des SK-Konzerns, zusammen, die beträchtliche Erfahrung und Expertise als EPC-Auftragsunternehmen vorweisen kann. Der Spatenstich der ersten asiatischen Produktionsanlage in Ulsan (Südkorea) erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2023, die Evaluierung der zweiten asiatischen Anlage hat bereits begonnen. Der nächste Schritt im Rahmen der Partnerschaft besteht in der Unterzeichnung einer finalen Joint-Venture-Vereinbarung, die sich derzeit in Endausarbeitung befindet.

Die technische Due-Diligence-Prüfung, die von einer Gruppe äußerst fachkundiger Wissenschaftler und Techniker der Firma SKGC in unserer Produktionsanlage in Terrebonne absolviert wurde, hat einmal mehr die Effektivität und Robustheit unserer Technologie bestätigt. Der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Partnerschaft mit SKGC und auf dem Weg zur Vermarktung der Infinite Loop-Produktionsanlagen in ganz Asien. Aufgrund seiner bevölkerungsreichen Zentren und als Drehscheibe der Polyesterfaser-Lieferkette für die Textilindustrie eröffnet uns der asiatische Markt eine enorme Wachstumschance, erklärt Daniel Solomita, der Gründer und CEO von Loop. Wir sehen der weiteren engen Zusammenarbeit mit SKGC und der Vermarktung unserer Technologie auf dem asiatischen Markt mit großer Erwartung entgegen.

Der erfolgreiche Abschluss dieser technischen Due-Diligence-Prüfung ist die Bestätigung für unser einzigartiges Verfahren und stellt die Gesamtleistung unserer Produktionsanlage unter Beweis, so Adel Essaddam, der bei Loop Industries als Vice President of Science and Innovation verantwortlich zeichnet. Mit unserer Technologie sind wir in der Lage, aus minderwertigen PET-Kunststoffen neuwertige Loop-PET-Harze und Polyesterfasern herzustellen. Dies ist ein wesentlicher Schritt in Richtung unseres Ziels, Kunststoffabfälle zu reduzieren und uns als Marktführer auf dem Gebiet der PET-Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu positionieren.

SK Geo Centric hat sich eingehend mit der Loop-Technologie zur Depolymerisation von PET-Abfällen befasst. Mit vereinten Kräften setzen wir uns für die Nutzung und vermehrte Verwendung einer diversifizierteren Auswahl von PET-Rohmaterialien ein, die der Kreislaufführung dieses Materials einen entsprechenden Aufschwung verleihen, fügt Taejin Kim, der Leiter des Environmental R&D Center von SK Innovation, hinzu.

Wir sind zuversichtlich, dass die brandneue Technologie des PET-Recyclings von Loop Industries ihren Siegeszug in der Branche antreten wird. Wir konzentrieren uns aktuell auf die Planung unserer ersten Produktionsanlage in Ulsan (Südkorea), wo die Loop-Technologie zum Einsatz kommen wird, erläutert Hyeong-taek Ham, Chief Technology Officer bei SK Geo Centric.

Loop

Investor Relations:

Kevin C. O'Dowd, Vice-President Communications & Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com

Media Inquiries:

Andrea Kostiuk, VP Marketing & Communications

Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

akostiuk@loopindustries.com

Über SK Geo Centric

Im Jahr 1972 legte SK Geo Centric mit der Inbetriebnahme des ersten Naphtha-Steamcrackers in Korea den Grundstein für die Entwicklung der petrochemischen Industrie. SK Geo Centric liefert verschiedene Automobil- und Verpackungsprodukte sowie petrochemische Lösungen, die von Kunden und Märkten nachgefragt werden. Darüber hinaus entwickelt sich SK Geo Centric im Zuge seiner kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu einem technologiebasierten Chemiekonzern mit internationalem Tätigkeitsfeld. SK Geo Centric wird seine Vision Green for Better Life dadurch verwirklichen, dass es durch die Kooperation mit verschiedenen Partnern und Stakeholdern eine kunststoffbasierte Kreislaufwirtschaft etabliert. SK Geo Centric will sich als größtes urbanes Ölfeld der Welt positionieren und plant laut Ankündigung bis Ende 2025 die Errichtung eines Advanced Recycle Cluster (ARC) in Ulsan (Südkorea). Das ARC wird auf einer Grundfläche von 215.000 m² (in etwa die Größe von 22 Fußballfeldern) errichtet. Sobald der Bau abgeschlossen ist, werden hier jährlich rund 250.000 Tonnen Kunststoffabfälle einem Recycling zugeführt.

Über Loop Industries

Loop Industries ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den weltweiten Trend hin zu nachhaltigen PET-Kunststoff- und Polyesterfasern und weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Loop Industries verfügt über eine patentierte und geschützte Technologie, mit der Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern ohne oder mit geringem Wert, einschließlich Plastikflaschen und -verpackungen, Teppiche und Textilien jeglicher Farbe, Transparenz oder Beschaffenheit und sogar durch Sonne und Salz zersetzte Meereskunststoffe in ihre Grundbausteine (Monomere) depolymerisiert werden. Die Monomere werden gefiltert, gereinigt und polymerisiert, um daraus neues Loop-PET-Harz herzustellen, das für die Verwendung in lebensmittelechten Verpackungen und Polyesterfasern geeignet ist und unseren Kunden ermöglicht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Loop-PET-Kunststoffe und Polyesterfasern können unendlich oft recycelt werden, ohne an Qualität einzubüßen. So kann der Kunststoffkreislauf erfolgreich geschlossen werden. Loop Industries leistet einen Beitrag zum weltweiten Trend in Richtung Kreislaufwirtschaft, indem es Plastikmüll reduziert und Kunststoffabfälle für eine nachhaltige Zukunft wiederverwertet.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ Global Market unter dem Symbol LOOP notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.loopindustries.com. Folgen Sie Loop auf Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries und LinkedIn: Loop Industries

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchen Aussagen können die Wörter beabsichtigt, kann, wird, plant, erwartet, antizipiert, sollte, könnte, projiziert, prognostiziert, schätzt, zielt ab, glaubt, hofft, potenziell oder fortsetzen sowie die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Wörter vorangestellt sein. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Marktchancen von Loop, seine Strategien, die Fähigkeit, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern, den Wettbewerb, die erwarteten Aktivitäten und Ausgaben im Rahmen des Geschäftsplans von Loop, die Angemessenheit der verfügbaren Barmittel, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Pläne für zukünftiges Wachstum und den operativen Betrieb, die Größe des von Loop adressierbaren Marktes, Markttrends und die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung von Loop. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Loop liegen und die nicht vorhergesagt oder quantifiziert werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit: (i) Kommerzialisierung von Loops Technologie und Produkten, (ii) Loops Beziehungsstatus zu Partnern, (iii) Entwicklung und Schutz von Loops geistigem Konzessionsgebiet und Produkten, (iv) Wettbewerb in der Branche, (v) Loops Bedarf an und Fähigkeit zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel im Verhältnis zu seinen gegenwärtigen und künftigen finanziellen Verpflichtungen, (vi) Entwicklung, Auftragsvergabe und Bau von Loops geplanten Produktionsanlagen, (vii) Loops Fähigkeit, seine Produkte zu skalieren, zu produzieren und zu verkaufen, um Einnahmen zu generieren, (viii) Loops vorgeschlagenes Geschäftsmodell und seine Fähigkeit, es umzusetzen, (ix) negative Auswirkungen auf Loops Geschäft und operativen Betrieb infolge einer verstärkten Prüfung durch die Regulierungsbehörden, die Medien oder die Finanzberichterstattung, Gerüchte oder anderweitig, (x) Krankheitsepidemien und gesundheitliche Bedenken, wie der aktuelle Ausbruch weiterer Varianten des Coronavirus (COVID-19), was dazu führen könnte (und im Fall des COVID-19-Ausbruchs zu einigen der folgenden Punkte geführt hat), dass der Zugang zu den Kapitalmärkten eingeschränkt wird, die Lieferkette unterbrochen wird und Waren, die in den betroffenen Gebieten hergestellt werden, geprüft oder gesperrt werden, die Regierung obligatorische Geschäftsschließungen und daraus resultierende Entlassungen von Loop-Mitarbeitern vornimmt, staatliche Beschäftigungsförderungsprogramme, Reisebeschränkungen oder Ähnliches, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, (xi) das Ergebnis der laufenden SEC-Untersuchung oder der gegen Loop eingereichten Sammelklage, (xii) die Fähigkeit von Loop, qualifizierte Mitarbeiter und Berater einzustellen und/oder zu halten und (xiii) andere Faktoren, die in den späteren Einreichungen von Loop bei der Securities and Exchange Commission (SEC) erörtert werden. Ausführlichere Informationen über Loop und die Risikofaktoren, die sich auf die Realisierung zukunftsgerichteter Aussagen auswirken können, sind in den von Loop bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten. Investoren und Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zu lesen. Loop übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

QUELLE: Loop Industries, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69859

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69859&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US5435181046

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.