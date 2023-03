MERCEDES-BENZ - Kuwait verkauft großes Aktienpaket - Zieht das dem Kurs den Stecker?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 69,980 € (XETRA)

Diese Meldung schickt den Kurs heute über 2,5 % nach Süden:

Der kuwaitische Staat hat seinen Anteil an Mercedes-Benz verringert. Der Verkauf von etwa 20 Mio Aktien zu durchschnittlich €69,27 je Aktie sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, hieß es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA). Nach der Veräußerung der Anteile hält KIA noch etwa 53 Mio Papiere und damit knapp 5 %. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Eigentlich ist dieser Verkaufsprozess schon abgeschlossen und daher "Schnee von gestern". Doch möglicherweise befürchten Anleger, dass die Diversifikation von KIA fortgesetzt und weitere der 53 Millionen Aktien veräußert werden könnten - oder dass ein plausibler Grund in der Unternehmensentwicklung gefunden wurde, der den Verkauf rechtfertigt.

Aus Sicht der meisten anderen Anleger sind die Anteile der Stuttgarter aber seit einem Doppelboden bei rund 50,00 EUR weiter lohnenswertes Investment gewesen und konnten in der Spitze schon fast den starken Widerstand bei 77,90 EUR erreichen. Allerdings stoppte die Rally an der 100 %-Projektion der ersten Kaufwelle bei 76,03 EUR und ging dort in eine scharfe Korrektur über.

Dabei wurde Mitte März auch die zentrale Aufwärtstrendlinie gebrochen und der Support bei 68,42 EUR angelaufen und teilweise unterschritten. Die anschließende Erholung wurde mit der heutigen Nachricht abrupt gestoppt und die Aktie von Mercedes-Benz dürfte daher in eine weitere temporäre Abwärtsphase übergehen.

Ziele der Korrektur in Reichweite

Unter 69,00 EUR wäre ein Abverkauf bis 67,02 EUR die Folge. Sollte hier schon eine Erholung starten und wieder über 70,00 EUR führen, wäre dies stark bullisch zu werten und könnte ein erstes Signal für die Reaktivierung des bislang intakten Aufwärtstrends seit Oktober 2022 darstellen. Oberhalb von 72,77 EUR läge dann ein entsprechendes Kaufsignal vor.

Setzt die Aktie dagegen unter 67,02 EUR zurück, dürfte die Korrektur bis 64,97 und das Abwärtsziel bei 63,97 EUR führen und dort eine starke Erholung starten.

Ein übergeordnetes Verkaufssignal wäre dagegen erst unterhalb von 63,00 EUR aktiv.

Charttechnisches Fazit: Der Aufwärtstrend der Mercedes-Benz-Aktie ist unterbrochen. Aber er könnte schon bei 67,02 - 69,00 bzw. darunter bei 64,97 EUR reaktiviert werden und auf neue Rallyhochs um 77,90 EUR führen.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)