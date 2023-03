EQS-Adhoc: SECANDA AG: Vorläufige Jahreszahlen 2022

EQS-Ad-hoc: SECANDA AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SECANDA AG: Vorläufige Jahreszahlen 2022



31.03.2023 / 16:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorläufige Jahreszahlen 2022



Die Umsatzerlöse der SECANDA AG (vormals InterCard) sind im Geschäftsjahr 2022 im Konzern nach vorläufigen Zahlen von 23,1 Mio. Euro auf 23,9 Mio. Euro gestiegen.



Das EBITDA lag nach vorläufigen Zahlen bei TEUR 1.599 (Vj. 1.891), das EBIT bei TEUR 464 (Vj. 745) und das EBT bei TEUR 291 (Vj. 591).



Die aktuelle Geschäftsentwicklung der Bereiche der SECANDA AG variiert. Während unser Bereich Zutrittskontrolle und Zeiterfassung hohe Auftragsbestände in die Fusion zur SECANDA Systems AG einbringt, belastet die Geschäftsentwicklung in der Schweiz weiterhin unsere Konzernzahlen.



Im Jahr 2023 ist es uns gelungen, unsere Märkte weiter zu konsolidieren und unsere Marktführerschaft in Deutschland erneut auszubauen. Geholfen hat uns dabei auch die Übernahme unseres direkten Wettbewerbers H. Schomäcker GmbH mit Sitz in Köln.



Zugleich haben wir damit begonnen, unsere größten Tochtergesellschaften vollständig unter der neuen Marke SECANDA zu einem großen Unternehmen und zu einem großen Team zu integrieren. So wurde aktuell die IntraKey technologies AG auf die SECANDA Systems AG verschmolzen.



Mit beiden Schritten bündeln wir die Kräfte unserer bisherigen und neuen Tochtergesellschaften zu einer schlagkräftigen Einheit. Für mehr Innovation und für die bessere Erschließung unserer Märkte.



So sind wir nicht nur effizienter und schneller geworden, sondern konnten zugleich auch unsere Kosten senken. Die kostensenkenden Maßnahmen im Konzern sind bereits abgeschlossen und entfalten ihre volle Wirkung mit rund 1 Mio. Euro pro Jahr ab dem zweiten Halbjahr 2023.





Kontakt:

Stefan Thoma

SECANDA AG (vormals InterCard AG Informationssysteme)

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-48

investor.relations@secanda.com







Über SECANDA



SECANDA ist viel mehr als das neue Chipkartensystem von InterCard SECANDA. Zentrale Verwaltung von Berechtigungen, die neue App, alle neuen Bezahloptionen.



Mehr als zwei Millionen Menschen haben in einem Identifikationssystem von SECANDA ihre persönliche ID angelegt. Einmal registriert, bewegen sie sich damit sicher und frei in einer Vielzahl angeschlossener Zugangs- und Bezahlsysteme. Mit ihrer persönlichen Chipkarte oder App - verlinkt mit ihrer zentralen ID. Sie nutzen Tag für Tag die Chipkarte von SECANDA, um innerhalb ihres Unternehmens, ihrer Klinik und in vielen anderen Organisationen Leistungen abzurechnen und zu bezahlen, sich zu identifizieren, Türen zu öffnen, Drucker und Computernetzwerke zu nutzen und vieles mehr.



Rechte wie Zugangsrechte lassen sich dabei zugleich zentral für alle Systeme festlegen. Mit nur einem zentral verwalteten Guthaben können sie egal wo in den angeschlossenen Anwendungen bezahlen. Mit vielen neuen Möglichkeiten.



Bei Bezahl- und Zugangssystemen an Universitäten und Hochschulen in Deutschland und der Schweiz ist SECANDA heute schon klarer Marktführer mit mehr als 80% Marktanteil. Alleine 1,6 Mio. Studierende identifizieren sich mit der Chipkarte und nutzen damit die gesamte Infrastruktur an mehr als 200 Universitäten, Hochschulen und Studierendenwerken in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus. Doch damit nicht genug: Wir wollen unser neues Chipkarten- und Identifikationssystem SECANDA zum Standard für immer mehr Organisationen, Unternehmen, Kliniken und Communities machen. Alles genutzt mit nur einer ID - von SECANDA.



Unsere Kunden benötigen dafür Jahr für Jahr weit mehr als eine halbe Million neuer und individuell kodierter Chipkarten. Sie bekommen Updates, Upgrades, neue Systemkomponenten und die Sicherheit, dass wir immer zuverlässig für sie da sind, wenn wir gebraucht werden.



www.secanda.com