ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 3100 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 2840 auf 3100 Franken angehoben. Bei Herstellern von Duftstoffen und Aromen sei eine positive Gewinntrendwende nah, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Noch dürfte der Absatz- und Margendruck andauern, ab der zweiten Jahreshälfte sollten die Verkaufszahlen sich aber erholen. Zugleich lasse der inflationsgetriebene Kostendruck nach, was gut für die Gewinnmargen sei. Zudem: Die Unternehmen setzten auch auf Effizienzmaßnahmen, um dem Kostendruck zu begegnen./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 00:15 / BST

