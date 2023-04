DAX-Dividendenaktien: Ich investiere lieber in die Allianz als in BASF

Bei DAX-Dividendenaktien und insbesondere denen mit einem High-Yield-Profil sehe ich die Allianz (WKN: 840400) und BASF (WN: BASF11). Vermutlich noch weitere, aber diese zwei Aktien habe ich im eigenen Depot. Trotzdem gibt es für mich eine gewisse Wertung: Ich investiere nämlich lieber in den Versicherer als in den Chemiekonzern.

Warum, wieso, weshalb? Ich sehe jedenfalls einige relevante Gründe. Die sind vermutlich auch für dich überaus relevant.

Lieber Allianz als BASF: Die Ergebnisstabilität

Es lief nicht alles perfekt in den vergangenen Jahren. Weder bei BASF noch bei der Allianz. Trotzdem existiert ein deutlicher Unterschied im Hinblick darauf, wie die beiden DAX-Dividendenaktien diese Zeiträume gemeistert haben. Oder wie profitabel sie in den letzten Jahren gewesen sind.

Trotz Corona-Krise und selbst verursachter Structured-Alpha-Causa hat die Allianz in den letzten drei Jahren Ergebnisse je Aktie von 16,48 Euro, 15,96 Euro und 16,35 Euro erzielt. Mit jedem dieser Werte konnte das Management die Dividende je Aktie in Höhe von 9,60 Euro bis 11,40 Euro leisten. Wobei der letztere Wert der Vorschlag für das Geschäftsjahr 2022 ist, ausgezahlt im Mai 2023.

BASF hingegen hat eine deutlich andere Ergebnisentwicklung gezeigt. In den letzten drei Jahren lag hier das Ergebnis je Aktie bei -1,54 Euro, 6,01 Euro und -0,71 Euro. In zwei der drei Jahre hat es entsprechend einen Verlust gegeben. Zwar unter anderem im Jahr 2022 einen, der auf eine Wertberichtigung bei Wintershall zurückzuführen gewesen ist. In Summe ist die Allianz für mich jedoch stabiler, was die Ergebnisentwicklung und damit auch tendenziell die Nachhaltigkeit der Dividende angeht.

Mehr Dividendenwachstum ist möglich!

Zugleich ist die Allianz-Aktie bekannt für ihr moderates Dividendenwachstum. Wir haben es oben bereits gesehen: In den letzten drei Jahren wuchs die Dividende je Aktie von 9,60 Euro auf voraussichtlich 11,40 Euro. Das entspricht einem Wachstum von insgesamt 18,75 %. Für einen derart kurzen Zeitraum ist das alles andere als verkehrt.

BASF hingegen hat im Vergleichszeitraum die Dividende je Aktie lediglich moderat gesteigert. Von 3,30 Euro je Aktie ging es hinauf auf 3,40 Euro je Aktie. Eine Tendenz, die sich auch weiter in die Vergangenheit fortschreiben lässt. Beim Chemiekonzern ist die Dividende je Aktie in den letzten zehn Jahren von 2,60 Euro bis auf den besagten Wert gewachsen. Der Versicherer steigerte hingegen die Dividende je Aktie von 4,50 Euro auf den Wert von 11,40 Euro. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Ausschüttungssumme je Aktie damit deutlich mehr als verdoppelt.

Dividendenwachstum sehe ich daher eher bei der Allianz-Aktie. Zumal die Dividendenpolitik hier zumindest im nächsten Jahr weitere Zuwächse im mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert.

BASF und Allianz: DAX-Dividendenaktien mit Chancen und Risiken

Zu guter Letzt sehe ich sowohl bei BASF, als auch bei der Allianz im Moment primär Chancen. Beide Aktien sind mit (bereinigten) Kurs-Gewinn-Verhältnissen von ca. 11 beim Versicherer und ca. 8 beim Chemiekonzern eher moderat bewertet. Auch 5,3 und ca. 7 % Dividendenrendite zeigen ein deutliches Value-Profil.

Der springende Punkt, warum ich die Allianz-Aktie lieber mag, ist jedoch auch hier das Chancen-Profil. Steigende Zinsen sollten mittelfristig dazu führen, dass sich das Anlageergebnis verbessert. Das wiederum kann ein sehr klares Wachstum für den Versicherer bedeuten. BASF hingegen ist auf eine Aufhellung der Konjunktur angewiesen, die definitiv möglich ist. Prognostiziert für 2023 jedoch einen zumindest durchwachsenen Ausblick.

Alles in allem ist die Chance für mich bei dem DAX-Versicherer klarer. Beide Dividendenaktien sind zwar in meinem Depot. Neu investieren würde ich in der jetzigen Situation jedoch lieber in die Allianz.

Der Artikel DAX-Dividendenaktien: Ich investiere lieber in die Allianz als in BASF ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von BASF. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

