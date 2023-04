Dax Chartanalyse 12.04.2023: Die Spannung steigt

Widerstand: 15.750 15.800 Unterstützung: 15.655 15.598

Rückblick:

Der Index startete heute zunächst mit einer weiteren Aufwärtskurslücke in den Handel und stieg in den Bereich der bisherigen Jahreshochs um 15.750 Punkte bevor den Bullen die Puste ausging.

Ausblick:

Der weitere Kursverlauf in den kommenden 24 Stunden wird entscheidend von den US-Verbraucherpreisen und der entsprechenden Marktreaktion bestimmt werden. Vor den Daten um 14:30 Uhr wird sich keiner mehr wirklich aus dem Fenster lehnen wollen. Dafür ist dann ab 14:30 Uhr mit größeren Bewegungsimpulsen zu rechnen. Die Richtung hängt dabei von den Daten ab, kommt die Inflation in den USA über den Erwartungen dürfte dies neue Zinsphantasie entfachen und den Markt zunächst entsprechend drücken, Daten im Rahmen oder unter den Erwartungen sollten das deutsche Börsenbarometer hingegen auf neue Jahreshochs schicken.

Quelle: Tradingview

