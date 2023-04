Der Dax dürfte sich zur Wochenmitte nach weiteren moderaten Gewinnen am Vortag zum Handelsauftakt zunächst stabil halten. Leicht stützend dürfte die Börsenentwicklung an der Wall Street wirken, denn dort hatte der Dow Jones Industrial ebenfalls etwas weiter zugelegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen allerdings hatten nachgegeben.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 673 Zähler. Damit bleibt der Dax in Schlagweite seines jüngsten Hochs seit Januar 2022 von knapp unter 15 737 Punkten, das er kurz vor Ostern erreicht hatte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, wird am Mittwoch mit leichten Verlusten von 0,1 Prozent erwartet.

"Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist gut", schrieben die Experten der Helaba. Die Voraussetzungen dafür, dass der Dax Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten nehmen könnte, sind ihnen zufolge charttechnisch gesehen vorhanden. "Bleibt zu hoffen, dass die US-Inflation heute nicht auf der Oberseite überrascht und zu einer Forcierung der Zinserwartungen beiträgt", schränkten sie zugleich ein. Die Kernteuerungsrate erwarten sie zwar "unverändert hoch", doch dies sollte angesichts der Schätzungen am Markt nicht überraschen. Die US-Verbraucherpreise für den Monat März werden eine Stunde vor dem dortigen Börsenauftakt veröffentlicht.

Einzelwerte im Überblick

Mit Blick auf die Einzelwerte hierzulande ist es nach der Berichtssaison und angesichts der Osterferien recht ruhig geworden. Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten Daimler Truck, nachdem Konkurrent Volvo starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt hat. Laut der kanadischen Bank RBC lag der bereinigte operative Gewinn des schwedischen Lastwagen- und Busherstellers 46 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Auf Tradegate reagierten die Aktien des Dax-Unternehmens Daimler Truck mit Kursaufschlägen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

WallStreet: Gemischte Signale

Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Insgesamt dominierte im späten Handel die Vorsicht. So dämmte der Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss seinen Gewinn beim Stand von 33 684,79 Punkten auf 0,29 Prozent ein.

Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert auf 4108,94 Zählern. Im von Technologiewerten geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 hielten sich die Anleger von Anfang an stärker zurück als bei Standardwerten. Der Index beendete den Tag mit minus 0,67 Prozent auf 12 964,16 Punkten.

Asien: Japan und China ziehen an

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in China und Japan leicht nach oben ging, gaben die Kurse in Hongkong nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel rund ein halbes Prozent und baute damit die Gewinne der vergangenen Tage aus.

In China legte der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen dagegen nur leicht zu, nachdem er am Dienstag etwas nachgegeben hatte. Verluste gab es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Dort gab der Leitindex Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,7 Prozent nach und büßte damit seine Gewinne vom Vortag wieder ein.

Renten:

Bund-Future 135,84 -0,01%

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0927 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0905 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte wie bereits am Vortag von einer Kursschwäche des US-Dollar. Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA machen die Anleger einen Bogen um die amerikanische Währung. Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten auf dem Programm, die für die weitere Geldpolitik von großer Bedeutung sind.

Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in den USA im März erneut abgeschwächt hat. Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von 5,1 Prozent, nachdem sie im Februar bei 6,0 Prozent gelegen hatte. Ein Rückgang der Inflation könnte ein Hinweis darauf sein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht mehr so weit anhebt wie bisher gedacht, was den Dollar belastet.

Euro/USD 1,0928 0,15%

USD/Yen 133,80 0,08%

Euro/Yen 146,22 0,22%

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 85,66 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 81,57 Dollar.

Ein erneuter Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen vorerst keinen nennenswerten Auftrieb verleihen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 1,4 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven auf dem Programm, die am Markt stark beachtet werden. Auch hier wird mit einem Sinken der Lagerbestände gerechnet. Der Rückgang dürfte aber nicht mehr so stark ausfallen wie in den Wochen zuvor.

Brent 85,67 +0,06 USD

WTI 81,58 +0,05 USD

Umstufung von Aktien

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 120 (110) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 41 (44) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 137 (117) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3400 (3500) CHF - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT L'OREAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 410 EUR

JEFFERIES HEBT AKER BP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 315 (325) NOK

JEFFERIES SENKT ENERGEAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1460 (1400) PENCE

JEFFERIES SENKT ENQUEST ENERGY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20 (27) PENCE

JEFFERIES SENKT TULLOW OIL PLC AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 25 (40) PENCE

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,80 (7,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

11:30 PRT: EDP, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

14:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 02/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/23

14:30 USA: Realeinkommen 03/23

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23

Sonstige Termine

09:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe und Energieberaterverband GIH zu klimafreundlichen Heizmöglichkeiten

+ Vorstellung des gemeinsamen Wärmepumpen-Aufklärungspapier

11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe 2023, Hannover

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23)

+ 14.00 Veröffentlichung Fiscal Monitor

+ 20.00 Runder Tisch zur Ukraine - voraussichtlich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj (per Video)

USA/IRL: US-Präsident Joe Biden besucht britische Provinz Nordirland

Redaktion onvista/dpa-AFX