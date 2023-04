EQS-News: SPORTTOTAL AG: STAIDIUM U.S. unterzeichnet Absichtserklärung mit WAVE Sports Technology und weitet sein Streaming-Geschäft in Nordamerika deutlich aus

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

SPORTTOTAL AG: STAIDIUM U.S. unterzeichnet Absichtserklärung mit WAVE Sports Technology und weitet sein Streaming-Geschäft in Nordamerika deutlich aus



12.04.2023 / 15:25 CET/CEST

STAIDIUM U.S. unterzeichnet Absichtserklärung mit WAVE Sports Technology und weitet sein Streaming-Geschäft in Nordamerika deutlich aus

STAIDIUM U.S. wird mit seinen AI-basierten vollautomatisierten Kameras die höchsten Jugendligen im Volleyball und Basketball mit mehr als 900.000 Sportlerinnen und Sportlern live übertragen

STAIDIUM U.S., ein führender Anbieter von auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Streaming-Lösungen für Live-Sport-Events und eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, hat heute die Unterzeichnung einer Partnerschaft mit WAVE Sports Technology verkündet, die eine signifikante Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Nordamerika bedeutet. Durch diese Vereinbarung wird die in St. Louis beheimatete WAVE Sports Technology die Technologien und Services von STAIDIUM U.S. ihrem gesamten Netzwerk von höchsten Jugendligen im Volleyball und Basketball anbieten. Dies umfasst lokale, regionale und nationale Jugendligen und Verbände in ganz Nordamerika.

STAIDIUM U.S. wird seine OTT-Streaming-Plattform für Jugendligen im Volleyball und Basketball zur Verfügung stellen, die mehr als 900.000 Sportlerinnen und Sportler umfassen. Die ersten 30 vollautomatisierten Kamera-Systeme werden durch STAIDIUM U.S. in Sportanlagen in St. Louis installiert. Dabei wird STAIDIUM U.S. zukünftig neben fest-installierten Kamera-Systemen auch mobile Lösungen für Turniere anbieten. Die vollautomatisierten auf KI basierenden Kamera-Systeme von STAIDIUM U.S. folgen dem Spielgeschehen auf dem Platz, nehmen Videos auf, streamen dieses live und fügen Grafiken und Statistiken ein, um ein hochwertiges Seherlebnis zu gewährleisten — dies alles geschieht ohne jegliche manuelle Interaktion.

“Wir sind sehr glücklich, zusammen mit STAIDIUM U.S. diese neue Technologie für den nordamerikanischen Sport-Markt anbieten zu können.” so Jay Huelsing, Managing Partner von WAVE Sports Technology. “Unser gemeinsames Ziel ist es für Sportler, Trainer und Fans die Medialisierung ihres Sports sowohl live wie auch in der Nachbereitung auf ein neues Level zu heben. Es ist wirklich spannend welche Möglichkeiten diese Technologie den lokalen und nationalen Volleyball- und Basketballvereinigungen bietet.”

Als einen Teil seiner Services wird STAIDIUM U.S. auch auf KI-basierende Analyse-Werkzeuge für Trainer anbieten. Dies beinhaltet Highlight-Clips eines jeden Spielers und Spiels, sowie Live-Statistiken und Analysen. So werden Trainer, Scouts, Spielerinnen und Spieler durch die Technologie von STAIDIUM U.S. unterstützt, sich im Wettbewerb stetig zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr über die geschlossene Partnerschaft mit WAVE Sports Technology, durch die wir unsere Präsenz im Volleyball und Basketball stark ausbauen werden,” sagt Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM U.S. “Mit Hilfe von WAVE’s einzigartigem Netzwerk werden wir STAIDIUM’s Services hunderttausenden von Spielerinnen, Spielern und Trainern auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene verfügbar machen können. Diese Partnerschaft wird die Entwicklungsmöglichkeiten von Spielerinnen, Spielern und Trainern auf ein neues Niveau heben.”

Der Abschluss dieser Partnerschaft folgt unmittelbar nach Verkündung der Zusammenarbeit von STAIDIUM U.S. mit dem St. Louis Sting Hockey Club und beweist eindrucksvoll das Potential des Geschäftsmodells von STAIDIUM U.S.

Mehr über STAIDIUM U.S. erfahren Sie unter https://staidium.com/.



Über SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Hauptsitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen auf Wachstumskurs im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Live-Event-Geschäft. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein stark wachsendes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Das Unternehmen stattet Sportvereine mit selbst entwickelter Kameratechnik aus, die es ermöglicht, Sportveranstaltungen in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Das Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG umfasst auch die technische Ausstattung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem von der Deutschen Telekom betriebenen Mediahouse “FORTY10” mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV übertragen.

Über WAVE Sports Technology:

WAVE Sports Technology, St. Louis bietet digitale Plattformen an, um die Medialisierung von Live-Sport-Events mit Streaming-Lösungen für Fans zu ermöglichen und unterstützt mit seinen Analyse-Werkzeugen Spielerinnen, Spieler und Trainer dabei sich kontinuierlich im Wettbewerb zu verbessern.