PSI 20 Index: Höchster Stand seit August 2022

Der portugiesische Leitindex PSI 20 hat offensichtlich die Konsolidierungsphase der letzten Tage hinter sich gelassen und konnte auf ein frisches Mehrmonatshoch zulegen. Damit erscheint auch ein Ausbruch aus einem seit 2022 bestehenden Abwärtstrend endgültig gelungen zu sein.

Nach einem Verlaufstief von 5.128 Punkten im Oktober 2022 folgte eine dynamische Erholungsbewegung, diese reichte in einem ersten Schritt an die 2018‘er Hochs bei 5.801 Punkten heran, später ging es an einen seit Sommer 2022 bestehenden Abwärtstrend um 6.075 Punkte weiter rauf.

Ein direkter Ausbruch blieb dem Barometer jedoch verwehrt, nach einem zwischenzeitlichen Ausverkauf konnte aber in den letzten Tagen ein erfolgreicher Ausbruch vollzogen werden, womit nun Kurspotenzial an 6.290 und darüber die Höchststände aus dem abgelaufenen Jahr bei 6.370 Punkten freigesetzt worden ist.

Sollte das Barometer jedoch unerwartet wieder unter 5.942 Punkte zurücksetzen, ließe dies keine bequeme Zukunft für Händler erahnen, Abschläge auf 5.862 Punkte und darunter die einstigen Hochs aus 2018 bei 5.801 Punkten blieben aller Wahrscheinlichkeit unausweichlich.