EA - Neues Star-Wars-Spiel am 28.4.! Aktie zündet den Boost

Electronic Arts Inc. - WKN: 878372 - ISIN: US2855121099 - Kurs: 126,130 $ (Nasdaq)

Erst in dieser Woche hat EA den finalen Trailer für das Star-Wars-Spiel Star Wars Jedi: Survivor vorgestellt. Fans des ersten Teils fiebern dem Start am 28. April entgegen. Die Community ist sich einig, dass der Vorgänger eine der besten Star-Wars-Erfahrungen für Singleplayer in den vergangenen Jahren darstellte. Daher sind die Hoffnungen groß, dass EA bzw. der Entwickler Respawn Entertainment erneut abliefern. Im Vorfeld zeigen sich aber nicht nur die Star-Wars-Fans euphorisch. Auch die EA-Aktie zieht wieder deutlich an.

https://www.youtube.com/watch?v=bmj3ty-Wt48

Der Wochenchart zeigt aber, dass die Bullen bei dem Gamingtitel alles andere als eine leichte Aufgabe vor sich haben. Denn die Range der vergangenen Jahre zwischen 110 und 150 USD ist dermaßen ausgeprägt, dass es immer noch nicht klar ist, ob daraus eine Topbildung oder eine Trendfortsetzung werden wird. Aus Sicht der Käufer war es wichtig, die Unterstützung um 110 USD zu halten. Nun deckelt ein Widerstand seit dem Sommerhoch 2022 den Kurs.

Electronic Arts-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart sieht man das Andocken an den Abwärtstrend noch einmal deutlicher. Kurzfristig ist die Konsolidierungsgefahr also durchaus hoch, könnte der Gaming-Titel in Richtung 123,74 und 122,32 USD konsolidieren. Etabliert er sich anschließend über der Abwärtstrendlinie, wäre nach einem Gap-Close bei 128,36 USD ein Test der Hochs um 133,40 USD zu erwarten.

Antizykliker legen sich also tiefer auf die Lauer, Prozykliker warten ab, ob die Aktie den Durchbruch zur Oberseite schafft. Als Zünglein an der Waage dürften sich die Reviews für Star Wars Jedi: Survivor erweisen.

Fazit: Im neuen Geschäftsjahr 2023/24 (endet im März 2024) erwarten Analysten bei EA wieder Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Die Bewertung der Aktie ist nicht abgehoben. Charttechnisch bewertet sieht der Anstieg seit dem Märztief gut aus. Ein direkter Einstieg empfiehlt sich aktuell aber nicht.

Jahr 2022/23e 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 7,13 7,55 8,20 Ergebnis je Aktie in USD 6,02 6,53 7,39 Gewinnwachstum 8,47 % 13,17 % KGV 21 19 17 KUV 4,8 4,6 4,2 PEG 2,3 1,3 Dividende je Aktie in USD 0,76 0,78 0,82 Dividendenrendite 0,60 % 0,62 % 0,65 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

