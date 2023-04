Erzeugerpreise kühlen merklich ab | Fokus auf Ergebnisse

Die Wall Street sollte sich weniger auf die Debatte einlassen, ob wir in den USA eine weiche oder harte Wirtschaftslandung sehen werden. Anleger sind besser beraten sich auf die Berichtssaison zu fokussieren. Die sehr soliden Zahlen von LVMH, von Volvo und BASF, sind auch erfreulich Signale für die Wall Street. Schließlich handelt es sich bei all diesen Firmen um globale Konzerne, die auch in den USA aktiv sind. Delta Air Lines verfehlt heute zwar die Ertragsziele für das abgelaufene Quartal, hebt die Aussichten für das laufende Quartal aber merklich an! Die erfreuliche Ertragsentwicklung von Novo Nordisk, ist wiederum ein auch positives Signal für den Wettbewerber Eli Lilly. Die Aktien von Merck werden vor dem US-Opening von der Citigroup zum Kauf empfohlen.



00:00 - Intro

00:24 - Fokus auf Ergebnisse (u.a. Novo Nordisk)

02:08 - Sitzungsprotokoll der Notenbank

04:11 - Inflationsdaten | Erzeugerpreise kühlen ab

06:45 - Inflation verliert an Dynamik

07:48 - LVMH

09:27 - American Airlines | Delta

11:32 - Amazon

12:52 - Apple | Alibaba | Rent The Runway

14:18 - Up- & Downgrades (u.a. Merck, First Solar)





