EQS-News: SURTECO GROUP SE: Umsatz 2022 liegt mit 747,7 Mio. € leicht unter dem Rekordjahr 2021. EBIT mit 40,2 Mio. € signifikant darunter, aber innerhalb der letzten Prognose

Gewinn je Aktie liegt bei 1,63 € nach 3,08 € im Vorjahr

Omnova-Akquisition ab 1. März mit Ergebnisbeiträgen

Umsatz 2023 soll bei 920 bis 950 Mio. € liegen. EBIT wird zwischen 45 und 55 Mio. € erwartet. Buttenwiesen, 14. April 2023 – Der Umsatz des SURTECO Konzerns lag im Geschäftsjahr 2022 mit 747,7 Mio. € (2021: 757,1 Mio. €) im erwarteten Bereich. Aufgrund kontinuierlich hoher Materialkosten, die nur zum Teil und mit Verzögerung weitergegeben werden konnten, erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2022 ein EBIT von 40,2 Mio. € (2021: 72,5). Der Konzerngewinn gab um 47 % auf 25,2 Mio. € nach. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE am 7. Juni 2023 – die als Präsenzveranstaltung abgehalten werden wird – eine Ausschüttung von 0,70 € je Aktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote vom Konzerngewinn von rund 43 %. „Wir sind ordentlich in das Jahr 2022 gestartet, konnten uns jedoch der nachlassenden Nachfrage aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserer Branche nicht entziehen. Mit der weiterhin konsequenten Umsetzung unserer Strategie, in deren Rahmen auch die Omnova Akquisition getätigt wurde, werden wir den andauernden Herausforderungen wirkungsvoll entgegentreten“, so Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE. Die Nachfrageentwicklung spiegelt sich in allen Segmenten wider. So sanken die Umsätze bei Decoratives um 2 % und das EBIT um 36 %. Das Segment Technicals war bei einem Umsatzminus von 5 % und einem EBIT-Rückgang von 96 % besonders von den gestiegenen Materialkosten betroffen. Bei Profiles konnte ein Umsatzplus von 5 % erzielt werden, während das EBIT nur leicht um 6 % nachgab. Ab dem Geschäftsjahr 2023 erfolgt die Steuerung des Konzerns im Rahmen der Strategieumsetzung über die neuen Segmente „Surfaces“, „Edgebands“ und „Profiles“ sowie über die regionalen Segmente „North America“ und „Asia/Pacific“. Somit wird die Organisationsstruktur stärker an unseren Märkten und Kunden ausgerichtet. Ausblick 2023 Zum 28. Februar 2023 vollzog die Gesellschaft das Closing der Akquisition der Geschäftsbereiche „laminates and performance films and coated fabrics“ von Omnova. Somit tragen diese mit Laminaten, Folien und vinylbeschichteten Stoffen an Standorten in den USA und in Thailand ab März 2023 zum Geschäft der SURTECO Gruppe bei. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine sowie der hohen Inflation wird jedoch zumindest bis zur Jahresmitte 2023 mit einer zurückhaltenden Nachfrage gerechnet. Insofern rechnet SURTECO für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatz von 920 bis 950 Mio. € und einem Konzern-EBIT im Bereich zwischen 45 bis 55 Mio. €. Im ersten Quartal 2023 wurde exklusive der Omnova Geschäfte ein vorläufiger Umsatz von ca. 190 Mio. € (-11 % gegenüber Q1-2022) und ein vorläufiges EBIT von 8,5 Mio. € (-58% gegenüber Q1-2022) erzielt. Aufgrund der prognostizierten schwachen Nachfrage im ersten Halbjahr liegen diese Werte im erwarteten Bereich. Den Geschäftsbericht des Jahres 2022 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com. Kontakt: SURTECO GROUP SE

Martin Miller

Investor Relations und Pressestelle

T: +49 8274 9988-508

F: +49 8274 9988-515

www.surteco-group.com

ir@surteco-group.com



Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 748 Mio. €, davon 24 % in Deutschland, 45 % im europäischen Ausland und weitere 31 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €) 2021 2022 Veränderung Konzernumsatz 757,1 747,7 -1 - davon Decoratives 549,3 537,3 -2 - davon Profiles 136,5 143,0 +5 - davon Technicals 71,2 67,5 -5 Auslandsumsatzquote in % 75 76 EBITDA 114,8 84,2 -27 EBIT 1 72,5 40,2 -45 - davon Decoratives 62,3 39,8 -36 - davon Profiles 12,7 11,9 -6 - davon Technicals 5,6 0,2 -96 EBT 70,0 36,8 -47 Konzerngewinn 47,8 25,2 -47 Ergebnis je Aktie in € 2 3,08 1,63 -47 Dividende je Aktie in €3 1,00 0,70 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 43,8 69,1 +58 Free Cashflow 13,1 30,2 +131 Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731 Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat

