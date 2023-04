Bereitet die anhaltende Bitcoin-Stärke den Boden für eine Altcoin-Season?

Bitcoin straft die Zweifler am Beginn eines neuen langfristigen Aufwärtstrends für den gesamten Krypto-Markt derzeit mit immer neuen Jahreshochs. Nachdem die Kryptowährung zuletzt die runde Marke von 30.000$ überschritten hatte, konnte sie im heutigen Handel die Marke von 31.000$ zumindest ankratzen. Damit bleibt das Bild für Bitcoin aus charttechnischer Sicht weiterhin stark – wichtige Indikatoren konnten zurückerobert, der Ausbruch aus dem letzten langfristigen Abwärtstrend bestätigt werden.

Seit dem Retest der 20.000$ Marke und dem 200-Tage-Trend hat der Kurs jedoch noch keine wirkliche Korrektur vorgenommen. Ein unmittelbarer Retest zumindest der 30.000$ Marke, wahrscheinlich jedoch eher der Ausbruchszone zwischen der runden Marke von 25.000$ und dem 200-Wochen-Trend, der derzeit bei etwa 25.500$ notiert, rückt daher als kurzfristiges Szenario in den Fokus.

Quelle: Tradingview

Sollte sich die Rally von Bitcoin weiter fortsetzen – mögliche Szenarien dazu finden Sie in meiner Bitcoin-Jahresausblicks-Kolumne – dürfte das auch den Boden für eine stärkere Performance des restlichen Krypto-Sektors bedeuten. Starke Performance-Phasen von sogenannten Altcoins (alternative Kryptowährungen zu Bitcoin) werden im Krypto-Jargon „Altcoin-Seasons“ genannt.

Was sind Altcoin-Seasons?

Altcoin-Seasons sind Zeiträume, in denen alternative Kryptowährungen den Marktführer Bitcoin in puncto Wertsteigerung überflügeln. Diese Phasen sind meist dadurch gekennzeichnet, dass die Bitcoin-Dominanz in Sachen Marktkapitalisierung abnimmt. Nach einem signifikanten Preisanstieg von Bitcoin folgt oft eine Phase der Stabilisierung, die Investoren dazu verleitet, ihre Bitcoin-Gewinne in Altcoins umzuschichten, um höhere Renditen zu erzielen.

Diese Altcoin-Seasons entstehen häufig durch neue Trends in der Krypto-Industrie, die zur Entstehung zahlreicher neuer Projekte führen. Beispiele hierfür sind der Hype um Initial Coin Offerings (ICOs) im Jahr 2017, der DeFi-Sommer 2020 oder der NFT-Boom und Metaverse-Trend im Jahr 2021. Solche Trends führen dazu, dass viele neue Altcoins auf den Markt kommen und an Wert gewinnen, während die Dominanz von Bitcoin abnimmt.

Altcoin-Seasons identifizieren

Ein nützliches Werkzeug zur Identifizierung einer Altcoin-Season ist der Blockchain Center Altcoinseason Index. Dieser definiert eine Altcoin-Season als Dreimonatsperiode, in der 75 % der Top-50-Kryptowährungen besser abschneiden als Bitcoin.

https://www.blockchaincenter.net/en/altcoin-season-index/ · Quelle: Tradingview

Es gibt jedoch keine perfekten Indikatoren für eine bevorstehende Altcoin-Season, aber historische Daten weisen auf einige mögliche Signale hin:

1. Ein Bullenmarkt für Bitcoin: In der Vergangenheit endeten Bitcoin-Bullenmärkte oft mit einer guten Performance von Altcoins.

2. Steigende Preise bei großen Altcoins: Wenn bekannte Altcoins wie Ether (ETH), Solana (SOL) und Binance Coin (BNB) stärker an Wert gewinnen als Bitcoin, könnte dies darauf hindeuten, dass auch andere Altcoins profitieren könnten.

3. Neue Blockchain-Trends: Neue Trends in der Blockchain-Technologie können das Interesse an bestimmten Altcoins steigern, wie etwa die DeFi- oder Metaverse-Entwicklungen gezeigt haben.

Bitcoin ist durch mehrjährige Preiszyklen gezeichnet, die sich seit der Entstehung von Bitcoin bereits mehrmals ausgespielt haben. Innerhalb der übergeordneten Bitcoin-Preiszyklen können sich mehrere Altcoin-Seasons ausspielen.

Ausblick

Trotz der bisher beobachteten Altcoin-Seasons bleibt die zukünftige Entwicklung ungewiss. Eine weltweite Finanzkrise mit einer anschließenden Rezession, wie sie derzeit droht, könnte es neuen Altcoin-Projekten erschweren, sich zu etablieren und Investitionen zu erhalten. In solch einem Szenario könnte Bitcoins Narrativ als sicherer Hafen gegenüber traditionellen Banken weiter an Bedeutung gewinnen und zu einer ausgedehnten Bitcoin-Season ohne starke Altcoin-Seasons führen. Sollte sich jedoch kein allzu heftiges Negativszenario an den übergeordneten Finanzmärkten ausspielen und Bitcoin seinen langfristigen Preiszyklen weiter folgen, dürfte sich auf dem Weg nach oben auch die ein oder andere Altcoin-Season ausspielen.

Eine interessante Auswahl an Altcoins finden Sie in der onvista-Experten-Watchlist und dem dazugehörigen onvista-Krypto-Report.

Denken Sie langfristig! Sie wollen wissen, wie man Altcoins richtig bewertet und auf welche Aspekte man bei einem Investment achten sollte? Die wichtigsten Basics erfahren Sie in der neuen Video-Ausgabe von decentralist.