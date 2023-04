AKTIEN IM FOKUS: State Street schwach nach Zahlen - Ziehen Bank of New York mit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von State Street haben am Montag im US-Handel mit massiven Verlusten auf die Quartalszahlen des Geldhauses reagiert. Im frühen Handel verloren die Papiere der Depotbank zwölf Prozent. In diesem Sog büßten die Aktien der Bank of New York Mellon acht Prozent ein. Dagegen zeigte sich die gesamte Branche weitgehend stabil: Der Sektorindex S&P 500 Financials notierte zuletzt nahezu unverändert.

State Street enttäuschte unter anderem mit seinen Nettozuflüssen im ersten Quartal. Aber auch der Gewinn je Aktie fiel niedriger aus als vom Markt erwartet worden war. Die Erträge verfehlten die Konsensschätzung leicht./edh/he