Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.803 15.733

Rückblick:

Der deutsche Leitindex startete furios in die neue Handelswoche - nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart ging es in der ersten Handelsstunde bis auf ein neues Jahreshoch im Bereich 15.900 Punkte. Hier war allerdings erst einmal Feierabend für die Käuferseite - das Gros der Intraday-Zugewinne wurde wieder abverkauft am Vormittag.

Ausblick:

Die erste Stundenkerze hinterließ heute morgen einen langen oberen Docht im Chartbild. Dies bedeutet nicht zwingend ein Verkaufssignal, sondern zeigt zunächst erst einmal eine klare "Erschöpfung" der Käuferseite - kein Wunder nach dem Aufwärtsdrang der vergangenen Tage und Wochen.

So lange den Käufern hier allerdings kein Stundenschluss nördlich der 15.900er Marke gelingt, ist für die kommenden Stunden zunächst eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase zu favorisieren. Mögliche erste Ziele liegen im Bereich um 15.730 Punkte (Gap-Closing). Die Zeit der Käufer ist möglicherweise erst einmal abgelaufen.

Quelle: Tradingview

