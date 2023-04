Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 17.04.2023 Kursziel: EUR 32,70 (bislang EUR 35,40) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Wertschöpfende Übernahme von Omnova Die Übernahme des Geschäftsbereichs "Laminates & Films and Coated Fabrics" der US-amerikanischen Omnova Solutions Inc. führt nach unserer Einschätzung zu einer Neubewertung der Surteco-Aktie. Als Produzent und Vertriebsgesellschaft von Laminaten, Folien und vinylbeschichteten Stoffen ist Omnova nach unserer Einschätzung eine starke Ergänzung des Produktportefeuilles von Surteco und wird (1) signifikant die Marktstellung in Nordamerika verbessern - und damit in einer der dezidierten Wachstumsregionen des Unternehmens, (2) die globale Marktstellung in den Kernprodukten Papierlaminate und Folien sowie Coated Fabrics verbessern und (3) den Einstieg in die Produktion und den Vertrieb vinylbeschichteter Stoffe ermöglichen, mit denen zukünftig neue Kundengruppen (Motorräder und -boote sowie Busse) adressiert werden können. Nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 und einer Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen errechnen wir aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von EUR 32,70 (bislang EUR 35,40). Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26821.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °