Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.765 15.730

Rückblick:

Der Index drehte gestern Nachmittag bereits an der ersten Horizontalunterstützung um 15.765 Punkte gen Norden hin ab und startete heute erneut mit einer kleineren Aufwärtskurslücke in den Handel. Das Jahreshoch vom Vortag bei 15.900 Punkten wurde allerdings am Morgen nicht attackiert, nach der positiven Eröffnung ging den Käufern ziemlich schnell die Puste aus. Der etwas besser als erwartet ausgefallene ZEW-Index brachte keine neuen Impulse.

Ausblick:

Der ultra-kurzfristige Aufwärtstrend im Stundenchart ist unverändert intakt, allerdings ist das Momentum auf der Oberseite mittlerweile komplett abhanden gekommen - weder Bullen noch Bären können sich aktuell entscheidend in Szene setzen. Dennoch gilt vorerst weiterhin: So lange den Käufern kein Stundenschluss nördlich der 15.900er Marke gelingt, ist kurzfristig tendenziell eine zweite Korrekturwelle in den unteren 15.700er Bereich - potenziell deutlich tiefer - einzuplanen.

Gelingt den Käufern hingegen ein Ausbruch über die 15.900er Marke, rückt schnell die psychologisch wichtige 16.000er Marke in den Fokus der Händler.

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VU1KC6 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.04.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.240 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VU5GWT von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.04.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.392 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

