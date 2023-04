SAP - Flagge in Auflösung

Einer unserer eher defensiven Handelsansätze kombiniert die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“. Anhand der Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) sollen vornehmlich trendstarke, schwankungsarme Titel selektiert werden. Ein perfektes Beispiel für diese Aktienkategorie gibt derzeit die SAP-Aktie ab. Doch es kommt noch ein weiteres charttechnisches Ausrufezeichen hinzu. So arbeitet der Titel nach der Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 108,53 EUR) derzeit an einem Sprung über den im September 2020 etablierten Korrekturtrend (akt. bei 114,34 EUR). Ein nachhaltiger Spurt über dieses Schlüsselniveau besitzt den zusätzlichen Charme, dass dann die gesamte Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre als trendbestätigende Flagge zu interpretieren wäre (siehe Chart). Neben der bereits erwähnten Relativen Stärke begünstigt das jüngste MACD-Kaufsignal einen erfolgreichen Ausbruch. Letzterer hätte weitreichende Konsequenzen. So winkt im ersten Schritt ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 142,54 EUR. Als Stop-Loss auf der Unterseite ist dagegen die o. g. Glättungslinie prädestiniert.

SAP (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

