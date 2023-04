US-Zinsen auf Erholungskurs

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("US-Zinsen an wichtiger Unterstützung") zu den US-Zinsen von vor zwei Wochen lautete wie folgt:

Der Markt geht davon aus, dass die US-Notenbank auf Grund der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schwäche die Zinsen bald wieder senken wird. Dies wird in meinen Augen allerdings eher nicht der Fall sein - da dürfte einiges an Wunschdenken im Spiel sein auf Seiten der Akteure am Markt...Nach dem Sell-Off in den vergangenen 24 Stunden sind die 10-jährigen US-Zinsen an einem wichtigen Unterstützungsniveau angekommen. Im Bereich um 3,30 Prozent befinden sich die bisherigen Jahrestiefs aus dem März. Hier sollte es zunächst zu einer Stabilisierung kommen, potenziell entwickelt sich ausgehend von diesem Level der nächste größere Anstieg bei den US-Zinsen.