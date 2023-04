Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.733 15.650

Rückblick:

Der deutsche Leitindex kletterte gestern Nachmittag noch einmal in den Bereich um 15.900 Punkte und damit in den Bereich des Jahreshochs. Heute morgen startet der Index allerdings mit einer Abwärtskurslücke in den Handelstag und bekommt im Anschluss ordentlich Verkaufsdruck und rutscht deutlich unter die 15.800er Marke ab.

Ausblick:

Ein Blick auf den Stundenchart zeigt eine mögliche Topbildung im Bereich um 15.900 Punkte und einen Bruch der kurzfristig relevanten Aufwärtstrendlinie im Stundenchart. Größere Erholungen, welche unterhalb von 15.900 Punkte verlaufen, wären demnach als Verkaufsmöglichkeiten zu erachten. Kurzfristig hat der Index weiteres Potenzial auf der Unterseite bis in den Bereich um 15.600 Punkte. Unterhalb von 15.900 Punkten haben entsprechend die Bären die besseren Karten.

Quelle: Tradingview

