Trading-Chance Tesla: Short nachsetzen?

Vor genau zwei Monaten hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf Tesla vorgestellt. Da stand die Aktie knapp über 200 US-Dollar, gestern schloss sie bei gut 180 US-Dollar. Doch nach Handelsende kamen die Quartalsergebnisse … und die waren problematisch. Vorbörslich rutscht die Aktie ab: Eine Gelegenheit, sich zu überlegen, auf der Short-Seite nachzusetzen.

Nach den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 hatte Tesla-Chef Musk noch massiven Optimismus verbreitet. Doppelt so viele Bestellungen seien im Januar hereingekommen, wie man derzeit pro Monat produzieren könne, so Musk. Aber offenbar war dieses Trommeln für die Aktie nicht allzu sehr fundiert. Denn das, was Tesla dann gestern Abend für das gesamte Vierteljahr meldete, war nicht gerade grandios.

Die Gewinnmarge ist massiv abgerutscht

Die Zahl produzierter Fahrzeuge lag zwar 44 Prozent über der des ersten Quartals 2022 und damit durchaus im Plan. Aber nicht nur, dass knapp 18.000 Fahrzeuge mehr hergestellt als ausgeliefert wurden und die Zahl der Auslieferungen damit weniger, um 36 Prozent, stieg: Der Umsatz stieg nicht vergleichbar mit. Der zog zum Vorjahreszeitraum nur um 24 Prozent an. Preissenkungen drückten auf die Marge, höhere Kosten ebenfalls.

Dadurch sackte die Brutto-Gewinnmarge natürlich kräftig durch, von 29,1 Prozent im Vorjahresquartal auf nur noch 19,3 Prozent. Der Gewinn pro Aktie für dieses erste Quartal lag bei 0,85 US-Dollar, knapp unter der Analystenprognose von im Schnitt 0,86 US-Dollar … und deutlich unter den 1,07 US-Dollar pro Aktie, die ein Jahr zuvor erzielt wurden. Drei neue Kursziele wurden von den Analysten in den Stunden seit den Zahlen vergeben: Einmal 230 US-Dollar, Einschätzung „Kaufen“. Einmal 185 US-Dollar, Einschätzung „Kaufen“, obwohl die Aktie am Mittwoch nahe dieses Levels schloss. Und einmal 115 US-Dollar mit der Einschätzung „Untergewichten“. Es wäre also letztlich für jeden etwas dabei … aber klar ist:

Der Weg nach oben wäre steinig, der nach unten nahezu frei

Das läuft nicht so, wie man sich das als für Tesla bullischer Trader erhoffen muss. Angesichts dieser Zahlen steht die Frage im Raum, ob die bisherige durchschnittliche Prognose der Experten, dass der Gewinn pro Aktie bei Tesla 2023 nur leicht unter dem des Vorjahres liegen wird, zu halten ist.

Und aus charttechnischer Sicht sehen wir eine Aktie, die für Enttäuschungen empfänglich wäre … aus Sicht der Bären. Der Kurs bewegt sich seit Anfang Februar in einer Seitwärts-Spanne, deren Zwischenhochs aber sukzessiv niedriger liegen, wobei auffällt, dass die Tesla-Aktie dabei immer mit einem gewissen „Respektabstand“ unter der im Chart dick rot hervorgehobenen 200-Tage-Linie nach unten abdrehte. Das wäre ein bereitetes Feld für einen Abwärtsimpuls.

Quelle: marketmaker pp4

Ob die Aktie das gegen 14 Uhr MESZ bei sieben Prozent liegende Minus im regulären Handel verkürzt oder ausbaut, ist nicht absehbar, erst recht nicht, da die morgige Abrechnung am Terminmarkt bei solch starken Bewegungen für Hektik sorgt, die nichts ausschließen ließe. Aber grundsätzlich kann man hinter die bärische Einstellung gegenüber der Aktie nach den Quartalszahlen einen Haken machen: Da liegt man grundsätzlich richtig. Ein Ausbau von Short-Trades oder auch der Neueinstieg mit einem nicht zu engen Stop Loss, der Schwankungen zulässt und einem niedrigen Hebel, der dem weiten Stopp Rechnung trägt, wäre jetzt durchaus zu überlegen.

Eine Gelegenheit, um Short-Trades auszubauen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 261,920 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 1,9. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 221 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0970 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 3,64 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet HG5TW3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 213,11 US-Dollar, 217,65 US-Dollar, 237,39 US-Dollar, 264,18 US-Dollar

Unterstützungen: 163,91 US-Dollar, 101,81 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN HG5TW3 ISIN DE000HG5TW37 Basispreis 261,920 US-Dollar K.O.-Schwelle 261,920 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 1,9 Stop Loss Zertifikat 3,64 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

