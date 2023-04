Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

In diesen Tagen startet die Bilanzsaison in den USA durch. Aktuell sieht es so aus, als ob sich im 1. Quartal 2023 der Rückgang der Gewinne weiter fortgesetzt hat. Damit läuft die Gewinn-Rezession weiter.

Doch was bedeutet diese schwierige Lage der Unternehmen für die Finanzmärkte? Mehr dazu im aktuellen Markt-Update.

Direkt zum Video auf YouTube