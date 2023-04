Trading-Chance Intuitive Surgical: Solche Geschenke muss man annehmen – Switch auf Short

Werbung

Manche Aktien lassen sich auf charttechnischer Ebene einfach besser traden als andere. Intuitive Surgical gehört zur ersten Kategorie. Wir hatten in den letzten zwölf Monaten sechs Trades durchweg mit Erfolg absolviert, heute soll der siebte folgen, indem wir bei Trade Nummer sechs, einem Long-Trade, den immensen Gewinn mitnehmen und wieder auf die Short-Seite drehen.

Dass das US-Medizintechnikunternehmen Intuitive Surgical im Jahr 2023 keinen allzu großen Anstieg beim Gewinn erwartet, weiß man seit Monaten. Die Folge war, dass die im Herbst rasant gestiegene Aktie ab Dezember korrigierte. Doch seit Anfang März zog sie wieder an. Zum einen, weil die Aktie seitens Chart- und Markttechnik ausreichend korrigiert hatte. Zum anderen, weil man sich zu Recht sagte: Ob es 2023 ein bisschen langsamer vorangeht oder nicht, die Wachstums-Story an sich ist voll intakt. Denn das Unternehmen produziert etwas, das sich stetig wachsender Nachfrage erfreuen dürfte:

Die Zahlen waren gut … aber nicht grandios!

Intuitive Surgical baut und vertreibt Operationsroboter, die im Rahmen minimalinvasiver Chirurgie arbeiten, das sogenannte „Da Vinci“-System. Das lukrative dabei ist, dass es mit dem Verkauf eines solchen Systems nicht getan ist, denn die für die Operationen nötigen Verbrauchsteile werden ebenso von Intuitive Surgical geliefert, d.h. man verdient an jeder mit den Systemen durchgeführten Operation ein wenig mit. Hinzu kommt, dass das Unternehmen in diesem Jahr auch deswegen nicht mehr verdienen wird, weil man die Möglichkeiten des Da Vinci-Systems erweitern und über die bisherigen Anwendungsbereiche hinaus weitere Operationen mit diesem System möglich machen will.

Langfristig ist die Aktie also grundsätzlich ein Kandidat für steigende Kurse. Aber kurzfristig könnte sie jetzt nahe an einem Hoch sein, denn: Der immense Kurssprung, der Intuitive Surgical an die Widerstandszone 301,28 zu 308,97 US-Dollar katapultierte, basierte auf den am 18. April nach Handelsende vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal. Aber die waren nur gut, nicht grandios. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,23 US-Dollar nicht gerade weit über der Prognose von 1,19 US-Dollar, auch der Umsatz war mit 1,7 Milliarden US-Dollar gegenüber der durchschnittlichen Analystenerwartung von 1,59 Milliarden nichts, was die Lage auf den Kopf stellen würde.

Dementsprechend sind und bleiben die Analysten im Schnitt zwar positiv gestimmt, aber keineswegs überschwänglich. 11 von 17 die Aktie beobachtenden Experten plädieren für „Kaufen“ oder „Übergewichten“, der Rest aber nur für „Halten“. Und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 305 US-Dollar … also in dieser Widerstandszone, die der Kurs jetzt angelaufen hat.

Die „good news“ sind auf dem Tisch … und die Aktie ist heiß gelaufen

Intuitive Surgical reagierte auf diese Quartalsbilanz eher überzogen. Durch diese große Aufwärts-Kurslücke ist eine Widerstandszone erreicht, die Aktie markttechnisch deutlich überkauft und letztlich das Argument für weitere Käufe fraglich, denn jetzt liegen die Zahlen ja auf dem Tisch, die Analysten konnten reagieren … für die kommenden knapp drei Monate könnten also weitere positive Nachrichten rar sein oder ausbleiben.

Wir hatten am 2. März wieder einmal die Seiten gewechselt und mit dem da vorgestellten Long-Trade (WKN HG2RD1, in unserer Trading-Watchlist einsehbar, siehe der Link unten) und das Glück gehabt, fast genau am Korrekturtief einzusteigen. Da man das Glück nicht überstrapazieren sollte und diese Chart- und Faktenkonstellation sich dafür anbietet, würden wir jetzt den aktuell um die 105 Prozent liegenden Gewinn mitnahmen und mit einem Optionsschein auf die Short-Seite wechseln. Der verschafft einem mit einer Laufzeit bis Juni 2024 und einem am Geld liegenden Basispreis ein wenig Flexibilität und Zeit, sollte die Aktie womöglich doch einen Ausflug über diese jetzt angelaufene Widerstandszone unternehmen.

Eine gute Gelegenheit, um die Position erneut zu drehen!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short einen Put-Optionsschein mit Laufzeit bis zum 19.06.2024 des Emittenten UniCredit vor. Der Schein hat einen Basispreis bei 300 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Omega-Hebel von ca. 3,8. Die WKN dieses Put-Optionsscheins auf Intuitive Surgical lautet HC3L65.

Den Stop Loss würden wir bei 330 US-Dollar in der Aktie platzieren. Da bei Optionsscheinen Restlaufzeit und Volatilität eine nicht vorab klar kalkulierbare Rolle bei der Kursbildung spielen, muss man den Stoppkurs in diesem Fall direkt an der Aktie ausrichten.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 301,28 US-Dollar, 308,97 US-Dollar, 369,21 US-Dollar

Unterstützungen: 285,05 US-Dollar, 262,53 US-Dollar, 245,36 US-Dollar, 223,41 US-Dollar

Put-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN HC3L65 ISIN DE000HC3L654 Basispreis 300 US-Dollar Laufzeit 19.06.2024 Typ Put-Optionsschein Emnittent UniCredit Hebel 3,8 Stop Loss (Aktie) 330 US-Dollar

