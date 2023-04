SAP: Ausgebrochen und abgehakt

Im Zeitraum von Januar bis März kletterte das bereinigte Betriebsergebnis bei SAP um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,9 Mrd. Euro. Der Umsatz kletterte im erste Quartal auf 7,4 Mrd. Euro, also zehn Prozent mehr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzplus von sieben Prozent und einem Anstieg des operativen Gewinns von neun Prozent gerechnet. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Betriebsgewinn von 8,6 bis 8,9 Mrd. Euro und damit 200 Mio. Euro weniger als zuvor.

Schwergewicht wieder auf Erfolgskurs

Der erfolgreiche Ausbruch über einen seit August 2020 bestehenden Abwärtstrend sowie das Kursniveau von 113,00 Euro hat der SAP-Aktie Kurspotenzial an 129,74 Euro verschafft. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren aber um 125,00 Euro rechnen, auch scheint durch den jüngsten Rücksetzer ein erfolgreicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau ebenfalls abgehakt worden zu sein. Nur ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit Notierungen von unter 110,00 Euro würden für einen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 105,12 Euro sprechen. Die weitere Auswertung müsste an entsprechender Stelle erneut durchgeführt werden.