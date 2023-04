Amazon-Aktie: 10 Prozent Plus nachbörslich

Amazon schießt heute im nachbörslichen Handel zweistellig ins Plus über die Marke von 120 USD. Das ist der Grund für den massiven Kursanstieg:

Quartalszahlen überzeugen

Die am Donnerstagabend gemeldeten Quartalszahlen des Konzerns dürften Anleger in allen Belangen überzeugt haben, was auch der Grund für den Sprung der Aktie im nachbörslichen Handel ist.

Kennzahl Gemeldet Erwartet Umsatz (in Mrd. USD) 127,4 124,5 EPS (in USD) 0,31 0,21

So meldete der Konzern Umsätze und Gewinne deutlich über den Erwartungen. Die Umsätze legten, getrieben von AWS, auf 127,4 Mrd. USD zu, was fast 3 Mrd. USD über den Schätzungen lag. Besonders überraschend waren aber die EPS, welche fast 50 Prozent über dem Analystenkonsens lagen.

Ausblick im Rahmen der Erwartungen

Besonders dürften Anleger aber die bereits angesprochenen Zahlen von AWS gefallen haben. Die Cloud-Sparte legte im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 21,3 Mrd. USD zu und konnte somit ebenfalls die Erwartungen schlagen.

Während die Zahlen für das Q1 2023 also überzeugten, blieb der Ausblick des Unternehmens eher im Rahmen der Erwartungen. Für das bereits laufende zweite Quartal erwartet man eine Umsatzspanne von 127 bis 133 Mrd. USD und operative Gewinne von 2 bis 5,5 Mrd. USD.

Fazit:

Auch wenn der Ausblick nur im Rahmen der Schätzungen blieb, zeigen sich Anleger am Donnerstag erleichtert aufgrund der guten Ergebnisse von Amazon. Spannend wird allerdings der Analystencall um 23:30 Uhr deutscher Zeit für Investoren werden. Hier werden weitere Insights zu dem guten Q1 erwartet, sowie eine Erklärung, wie Amazon das Thema KI in Zukunft für sich nutzen will.