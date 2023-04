EQS-News: Nabaltec AG erzielt im Geschäftsjahr 2022 erneut Rekordwerte und im ersten Quartal 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 57 Mio. Euro

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Nabaltec AG erzielt im Geschäftsjahr 2022 erneut Rekordwerte und im ersten Quartal 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 57 Mio. Euro Umsatz 2022 bei 218,8 Mio. Euro nach 187,0 Mio. Euro im Vorjahr (+17,0 %)

Operatives Ergebnis (EBIT) 2022 in Höhe von 29,2 Mio. Euro (2021: 24,6 Mio. Euro)

Vorläufige Zahlen erstes Quartal 2023: Umsatz 57,0 Mio. Euro (Q1 2022: 54,8 Mio. Euro); EBIT 5,2 Mio. Euro (Q1 2022: 7,1 Mio. Euro)

Bestätigung der Prognose für 2023: Bandbreiten bei Umsatzwachstum von 3 % bis 5 % und EBIT-Marge von 8 % bis 10 %

Dividendenvorschlag: 0,28 Euro je Aktie Schwandorf, 27. April 2023 – Die Nabaltec AG bestätigt in ihrem heute veröffentlichten testierten Konzernjahresabschluss 2022 die vorläufigen Zahlen. Demnach erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzrekord in Höhe von 218,8 Mio. Euro (+17,0 % nach 187,0 Mio. Euro im Vorjahr) sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 29,2 Mio. Euro nach 24,6 Mio. Euro 2021. Die EBIT-Marge lag wie im Jahr zuvor bei 13,1 %. Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ konnte die Nabaltec im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 148,0 Mio. Euro nach 130,6 Mio. Euro im Vorjahr (+13,3 %) erzielen. Die gute Umsatzentwicklung ist allein auf die Preisentwicklung zurückzuführen. Die Absatzmengen sind 2022 aufgrund der Unsicherheiten an den Märkten und des konsequenten Bestandsabbaus zum Jahresende seitens vieler Kunden insgesamt um 5,7 % zurückgegangen. Im Produktsegment „Spezialoxide“ war das Wachstum ebenfalls preisgetrieben bei einem leichten Rückgang der Absatzmengen. Das Unternehmen erzielte in diesem Segment einen Umsatz von 70,9 Mio. Euro nach 56,4 Mio. Euro im Vorjahr (+25,7 %). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag 2022 bei 42,4 Mio. Euro nach 37,3 Mio. Euro (+13,7 %) im Jahr zuvor. Die EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) betrug damit 19,0 %. Die Nabaltec schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernergebnis von 26,4 Mio. Euro nach 16,3 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie im Jahr 2022 von 3,00 Euro (Vorjahr: 1,85 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, den Aktionären im Rahmen der Hauptversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine erhöhte Dividende von 0,28 Euro je Aktie vorzuschlagen. „Das Jahr 2022 verlief sehr zufriedenstellend ‒ und das in einem durchaus herausfordernden Umfeld. Wir konnten rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um erhöhten Rohstoff- und Energiepreisen entgegenzuwirken“, so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Dennoch: Das Nachfrageverhalten bleibt im aktuellen Umfeld volatil und wir gehen davon aus, dass Kunden auch im Jahr 2023 aufgrund der Preissteigerungen auf geringe Lagerbestände setzen und die Dynamik vorerst verlangsamt sein wird. Entsprechend verhalten startete auch das erste Quartal in diesem Jahr.“ Die Nabaltec AG erzielte in den ersten drei Monaten 2023 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 57,0 Mio. Euro nach 54,8 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres (+4,0 %). Dabei lag der Umsatz im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ nach vorläufigen Zahlen bei 40,1 Mio. Euro nach 36,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das Produktsegment „Spezialoxide“ erzielte einen Umsatz von 17,0 Mio. Euro nach 17,9 Mio. Euro im Vergleichsquartal. Beim operativen Ergebnis (EBIT) erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen 5,2 Mio. Euro in den ersten drei Monaten 2023 nach 7,1 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag bei 9,4 %. In Anbetracht der Entwicklung zum Jahresstart 2023 und der weiterhin deutlichen Kurzfristigkeit der Auftragslage bei nochmals erhöhtem Preisniveau bestätigt die Nabaltec AG ihre bisherige Prognose für 2023. Demnach erwartet das Unternehmen für 2023 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 3 % bis 5 %. Ergebnisseitig erwartet Nabaltec eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 8 % bis 10 %. In den überwiegenden Produktbereichen rechnet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr mit einer stabilen, aber aufgrund des konjunkturellen und branchenbezogenen Umfelds sowie der zu Beginn des Jahres realisierten Preiserhöhungen entsprechend verhaltenen Nachfrage. Hinweis: Der Geschäftsbericht 2022 und der Einzelabschluss 2022 der Nabaltec AG stehen unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations, zum Download zur Verfügung. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

