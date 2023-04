Merck schlägt Gewinnerwartungen - Aktie im Plus

Die Anteilsscheine des US-Pharmariesen Merck legen nach den eben veröffentlichten Quartalszahlen um 1 Prozent beziehungsweise +1,12 USD je Aktie zu. Wie sahen die Zahlen im Detail aus?

Umsätze mit Covid-Medikament brechen ein

Merck & Co. Inc. übertraf im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD die Analystenschätzungen von 1,35 USD, der Umsatz lag bei 13,78 Mrd. USD. Der Umsatz lag damit 9 Prozent unter dem Vorjahreswert, was hauptsächlich auf einen starken Rückgang der Verkäufe der antiviralen Covid-Behandlung Molnupiravir zurückzuführen ist.

Der Umsatz mit Molnupiravir stürzte im Berichtszeitraum auf 392 Millionen USD ab, was einem Rückgang von 88 Prozent gegenüber den im ersten Quartal 2022 gemeldeten 3,2 Mrd. USD entspricht.

Die Aktie legte in den vergangenen Wochen und Monaten bereits kräftig zu und stieg noch am Dienstag auf ein neues Allzeithoch knapp unterhalb der 117 USD-Marke. Unter Chance-Risiko-Aspekten lohnt ein Einstieg auf aktuellem Niveau nicht mehr, hier sollten Rücksetzer in den Bereich um 103 bis 105 USD abgewartet werden.