Micron Technology - Auf die Watchlist!Micron Technology (Monthly) - Auf die Watchlist!

Nach den vorangegangenen Kursverlusten des Jahres 2022 befindet sich die Micron-Aktie in einer Stabilisierungsphase. Für mehr als das - sprich für den Abschluss einer Bodenbildung - ist ein Spurt über die Marke von 65 USD notwendig. In diesem Bereich hat der Technologietitel in den letzten vier Monaten die jeweiligen Hochpunkte ausgeprägt. Doch nicht nur das: Zusammen mit dem 2018er-Hoch (64,66 USD), der Nackenlinie der vorangegangenen Topbildung sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 66,30 USD) entsteht hier ein entscheidendes Widerstandsbündel (siehe Chart). Abgerundet wird die beschriebene Kumulationszone durch die 38,2 %-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von Anfang 2016 bis Anfang 2022 (64,40 USD). Gelingt der Befreiungsschlag, dann lässt sich das kalkulatorische Kursziel aus einer erfolgreichen unteren Umkehr auf rund 80 USD taxieren. Um die diskutierte Ausbruchschance zu erhalten, gilt es in Zukunft, die Kombination aus dem bisherigen Wochentief (58,03 USD) und der 200-Tages-Linie (akt. bei 57,41 USD) nicht mehr zu unterschreiten. Entsprechend bietet sich diese Zone als Stop-Loss an.

Micron Technology (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

