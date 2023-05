Widerstand: 15.920 16.011 Unterstützung: 15.843 15.680

Rückblick:

Nachdem der Index am Freitagvormittag neue Wochentiefs markierte, nur um im Anschluss eine kräftige Erholung aufs Börsenparkett zu legen, gab es heute Vormittag das prognostizierte Follow Through auf der Oberseite. Der deutsche Leitindex kletterte am Vormittag wie prognostiziert ("Dax am Dienstag über 16.000 Punkte?") zurück über die 16.000er Marke, das Tageshoch lag bei 16.011 Punkten.

Ausblick:

Nachdem dieses Kursziel lehrbuchreif abgearbeitet wurde übernahmen die Bären wieder das Kommando und schickten den Index noch am Vormittag über 150 Punkte gen Süden. Im Stundenchart ist eine inverse V-Umkehr auszumachen. So lange den Bullen kein schnelles Comeback über 16.000 Punkte gelingt per Stundenschluss, ist tendenziell davon auszugehen, dass heute Morgen kurz nach der Eröffnung ein signifikantes Zwischenhoch markiert wurde.

Entsprechend ist bis auf weiteres in Erholungen tendenziell die Shortseite zu präferieren. Von neuen Allzeithochs oberhalb von 16.200 Punkten zu träumen, scheint aktuell wenig ratsam.

Quelle: Tradingview

