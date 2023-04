Dax am Dienstag über 16.000 Punkte?

Der deutsche Leitindex wurde heute Vormittag nach einer positiven Eröffnung heute über 200 Punkte in den Keller geschickt, trotz ultra-bullischer Vorgaben von der Wall Street.

Stopps gefischt

Händler, welche ihre Stopp Loss Orders unterhalb der Wochentiefs um 15.700 Punkte platziert hatte, wurden ausgestoppt, nur um im Anschluss zuzuschauen, wie der Index wieder über 200 Punkte ansteigt vom Tagestief.

Begründet wurde die Schwäche mit einem leicht schwächeren BIP in der Eurozone - ein Datenpunkt aus der 2. Reihe. Da alle die Long positioniert waren mit Stopp unter dem Wochentief ausgestoppt wurden, ist nun die Grundlage gelegt für einen weiteren Rallyschub bis über die 16.000er Marke.

In den USA wird am Montag gehandelt und in Deutschland ist Feiertag. Mein Tipp: Am Dienstag wird der deutsche Leitindex oberhalb von 16.000 Punkten gehandelt.