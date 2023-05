Lkw-Bauer Traton erhöht Renditeprognose

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Volkswagen-Lkw-Tochter Traton schraubt nach einem unerwartet guten ersten Quartal die Gewinnprognose nach oben.

Die bereinigte operative Umsatzrendite werde 2023 zwischen sieben und acht Prozent liegen, heißt es in dem am Dienstag in München veröffentlichten Quartalsbericht. Bisher hatte Traton sechs bis sieben Prozent in Aussicht gestellt. Im ersten Quartal lag sie bei 8,4 (2022: 4,7) Prozent. Der Umsatz soll wie geplant um fünf bis 15 Prozent zulegen.

In den ersten drei Monaten schnellte der Umsatz um 31 Prozent auf fast 11,2 Milliarden Euro nach oben. Traton konnte die Verkaufszahlen seiner Marken MAN, Scania, Navistar und VW um ein Viertel auf gut 84.500 nach oben schrauben, nachdem sich die Lage bei den Zulieferern entspannt hat. Der Auftragseingang sank allerdings um 28 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis hat sich auf 935 (402) Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie Traton schon Mitte April mitgeteilt hatte.

