Starker Jahresauftakt für Shop Apotheke

Der Arzneimittelversender Shop Apotheke sieht sich nach einem starken Auftaktquartal auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung lägen auf Kurs, teilte die im Nebenwerte-Index SDax notierte Online-Apotheke am Dienstag im niederländischen Sevenum zur Vorlage endgültiger Zahlen mit.

Quartalszahlen Q1/23 Shop Apotheke

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 372 Mio. EUR 304,8 Mio. EUR ber. EBITDA 8,8 Mio. EUR minus 4,3 Mio. EUR

Der Umsatz lag über den Erwartungen. Das EBITDA überstieg die Erwartungen der Analysten. Die entsprechende Betriebsmarge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent, womit sie am oberen Ende der vom Management bestätigten Jahresprognose für die Marge herauskam. Auch an seinen übrigen Zielen für den freien Barmittelfluss und den Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneien hält der Vorstand fest.

Das sagt die Aktie

Die Shop-Apotheke-Aktie profitiert von diesen Nachrichten: Sie liegt gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn vorbörslich mit über 4,3 Prozent im Plus bei 93,78 EUR.

Das Analysehaus Jefferies sieht aber noch erheblich Potenzial und sieht das Kursziel bei 150 EUR. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen des Arzneimittelversenders habe die Erwartung bei weitem übertroffen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe freie Barmittelfluss (FCF) in den ersten drei Monaten unterstreiche das Ziel des Unternehmens, im Gesamtjahr beim FCF den Breakeven-Punkt zu erreichen

Fazit

Die Shop Apotheke hat durchaus Potenzial. Besonders das E-Rezept dürfte als Umsatztreiber gelten, wenn Patienten verschreibungspflichtige Medikamente auch online bestellen können.

Die Zahl der stationäre Apotheken schrumpft derweil weiter: Sie ist unter die Marke von 18.000 gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit 40 Jahren. Das heißt aber auch: Immer mehr Menschen werden ihre Medikamente online bestellen (müssen). Von daher: Shop Apotheke wird von dieser Entwicklung profitieren.

(mit Material von dpa-AFX)