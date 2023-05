Aktionäre von Ingersoll Rand erhalten eine konstante Dividende

Der Industriekonzern Ingersoll Rand Inc. (ISIN: US45687V1061, NYSE: IR) wird am 22. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,02 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Record day ist der 24. Mai 2023.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,08 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 57,10 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,14 Prozent. Ingersoll Rand ist ein Anbieter von Luft-, Flüssigkeits-, Energie-, Spezialfahrzeug- und Medizintechnologien. Im Jahr 2020 erfolgte die Fusion des industriellen Sektors von Ingersoll Rand mit Gardner Denver. Im Oktober 2021 startete der neu formierte Konzern mit der Zahlung einer Dividende (0,02 US-Dollar).

Die Firma erwirtschaftete im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz von 1,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,42 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Februar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 217,4 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 293 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum ersten Quartal 2023 werden am 3. Mai 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,28 Prozent im Plus (Stand: 2. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 23,13 Mrd. US-Dollar.

