Widerstand: 15.815 16.011 Unterstützung: 15.680 15.599

Rückblick:

Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank vom gestrigen Abend - wie erwartet wurden die Zinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben - startete der Index heute mit einer Abwärtskurslücke in den Handel. In der ersten Handelsstunde durften sich dann die Bären zunächst ordentlich austoben - der Index unterbot marginal das Vorwochentief, im Anschluss ging es wieder 100 Punkte gen Norden.

Ausblick:

Ein nachhaltiger Ausbruch auf der Unterseite (Stundenschlusskurs unterhalb von 15.700 Punkte) konnte heute Vormittag erneut vermieden werden. Damit bleiben die Bullen vorerst weiter im Spiel. Der weitere Kursverlauf dürfte vom EZB-Entscheid am Nachmittag und der anschließenden Pressekonferenz von Madame Lagarde abhängen.

Mit dem bullischen Reversal in der ersten Handelsstunde am Morgen muss nun auch die Longseite wieder in Betracht gezogen werden. Es bleibt weiter spannend - zumal morgen auch noch der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender steht. Defensive bleibt somit vorerst weiter Trumpf.

Quelle: Tradingview

