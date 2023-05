EQS-Adhoc: Schloss Wachenheim AG: Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23

EQS-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Prognose

Schloss Wachenheim AG: Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23



04.05.2023 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Schloss Wachenheim AG: Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 Aufgrund einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 hat der Vorstand der Schloss Wachenheim AG heute seinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) angepasst. Die Absatzmengen werden aktuell auf einem gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabilen Niveau erwartet. Die Umsatzerlöse werden preisbedingt um rund 10 % über dem Niveau des Geschäftsjahres 2021/22 liegen. Bislang wurden ein leichter Rückgang der Absatzmengen und preisbedingt leicht steigende Umsatzerlöse prognostiziert. Daneben wird nunmehr ein operatives Ergebnis (EBIT) – einschließlich der Sonderbelastungen aus der Restrukturierung der Produktionskapazitäten in Frankreich von rund EUR 4,5 Mio. – in einer Bandbreite zwischen EUR 25,0 Mio. und EUR 27,0 Mio. nach EUR 29,2 Mio. im Vorjahr erwartet. Die bisherigen Prognosen lagen hier in einer Bandbreite zwischen EUR 20,5 Mio. und EUR 22,5 Mio. Die aktualisierten Erwartungen für den Konzernjahresüberschuss liegen – nach EUR 21,2 Mio. in 2021/22 – zwischen EUR 17,0 Mio. und EUR 19,0 Mio. Bislang wurde hier eine Bandbreite zwischen EUR 14,5 Mio. und EUR 16,5 Mio. prognostiziert. Weitere Einzelheiten wird die Schloss Wachenheim AG am 9. Mai 2023 im Rahmen der Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2022/23 veröffentlichen.

Kontakt: Boris Schlimbach

Mitglied des Vorstands

Tel. +49 (0)651 / 9988-200



Ende der Insiderinformation

