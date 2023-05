EQS-News: ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG erzielt im Geschäftsjahr 2022 Konzernergebnis vor Steuern von EUR 1,5 Mio.

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG erzielt im Geschäftsjahr 2022 Konzernergebnis vor Steuern von EUR 1,5 Mio.



04.05.2023 / 10:04 CET/CEST

Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern am oberen Rand des Prognoserahmens bestätigt

Kostenbasis weiter deutlich reduziert

Höheres Ergebnis und Rückkehr zur Dividendenfähigkeit im Geschäftsjahr 2023 angestrebt

Transformation schreitet weiter voran Hamburg, 4. Mai 2023. Mit einem Konzernergebnis nach IFRS von EUR 1,5 Mio. vor Steuern (2021: EUR 1,0 Mio.) schließt die ALBIS Leasing AG (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403) das Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich ab. Damit hat die Gesellschaft ein Ergebnis innerhalb des veröffentlichten Prognoserahmens am oberen Ende erzielt.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten trotz hoher Inflation die Verwaltungskosten inklusive der Transformationskosten leicht unter Plan gehalten werden. Dieses gute Kosten- und Ressourcenmanagement wird das Unternehmen auch im laufenden Geschäftsjahr konsequent fortsetzen. “Die deutlichen Erfolge in den Personal- und Sachkosten werden wir im Jahr 2023 bereits im Ergebnis sehen”, so Sascha Lerchl, Vorstandssprecher. „Gleichzeitig haben wir unsere Erträge gesteigert und unsere Marge deutlich ausgebaut. Dabei profitieren wir maßgeblich davon, dass wir gestiegene Refinanzierungskosten aus der Zinsentwicklung sehr kurzfristig weitergegeben haben.“



Seit Februar 2022 prägt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die geopolitischen Beziehungen und führt zu weitreichenden Verwerfungen, z. B. auf dem Energiemarkt. In der Folge stieg die Inflation auf historische Höchstwerte. „In diesem Umfeld verzeichnen wir eine anhaltend zufriedenstellende Risikolage und aufgrund der positiveren als zunächst prognostizierten Risikolage in der Gastronomiebranche ergebniserhöhende Effekte.“ so Andreas Arndt, Vorstand.



Das vorläufige Ergebnis vor Steuern der ALBIS Leasing AG nach HGB konnte ebenfalls bestätigt werden. Dieses liegt mit EUR 0,4 Mio. am oberen Prognoserand (2021: EUR 0,7 Mio.). Um das Unternehmen im laufenden Transformationsprozess und angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds zu stärken, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 13. Juli 2023 vor, das Ergebnis wie im Vorjahr den Gewinnrücklagen zuzuführen.



Für das Geschäftsjahr 2023 plant die ALBIS die Rückkehr zur Dividendenfähigkeit. Die Grundlage hierfür werden höhere Erträge aus dem Leasinggeschäft bei trotz hoher Inflation sinkenden Kosten sein.



Die Umsetzung der Transformation im Rahmen der Zukunftsoffensive 2023+ schreitet weiter voran. Um Prozesse und Strukturen für Partner und Kunden konsequent zu vereinfachen und zu beschleunigen und das Leistungsangebot noch attraktiver zu gestalten, wird die ALBIS sich für eine partnerschaftliche und faire Zusammenarbeit aus der Perspektive ihrer Partner und Kunden heraus optimieren. Wesentlich hierbei sind die weitere Digitalisierung des Geschäftsmodells und die Automatisierung von Prozessen. Nur so kann die ALBIS gleichzeitig einfacher und schneller für Partner und Kunden werden und Effizienzen heben.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Anke Thielemann

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 401

M +49 (0) 173 8581291

