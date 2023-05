Widerstand: 15.850 16.011 Unterstützung: 15.750 15.680

Rückblick:

Die Käufer konnten gestern trotz einer weiteren EZB-Zinserhöhung die Unterstützungszone 15.680 bis 15.700 Punkte per Tagesschluss verteidigen - ein tendenziell bullisches Signal. Die gestern nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen vom Tech-Schwergewicht sorgten am Morgen zunächst für gute Laune und eine Aufwärtskurslücke zum Handelsstart. Diese euphorische Eröffnung wurde am Vormittag wieder abverkauft, das Gros der Eröffnungskurslücke wieder geschlossen.

Ausblick:

Im Bereich um 15.750 Punkte hat sich eine erste kleinere Zwischenunterstützung herauskristallisiert. Oberhalb dieser Marke haben kurzfristig die Käufer das bessere Blatt im Stundenchart und dürfen von einer erneuten Attacke auf die 16.000er Marke in der kommenden Woche träumen. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 15.750 Punkten bringt hingegen die Bären sofort wieder ins Spiel. Zumal heute Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht ansteht zum Wochenausklang. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

