IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet erfolgreiche Bohrergebnisse für das 1. Quartal 2023, eingeschränkte Produktion und ESG-Bericht

- Im ersten Quartal 2023 wurden 13 horizontale Bohrlöcher (netto) mit Erfolgsrate von 100 % und durchschnittlicher anfänglicher Produktion gebohrt, die prognostizierte Typkurven um 37 % übertraf

- Mit Weir Hill 11-21 (IP30 149 bbls/d, basierend auf Produktion von Februar 2023) wurde eine der 5 leistungsstärksten Ölbohrlöcher in Saskatchewan gebohrt - von über 200 Bohrlöchern, die im Januar 2023 in der Provinz gebohrt wurden

- Veröffentlichung von erstem Nachhaltigkeitsbericht von Saturn hinsichtlich Performance in Bereichen Umwelt, Soziales und Governance

Calgary (Alberta), 8. Mai 2023 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, die bisherigen Ergebnisse seines Bohrprogramms für das erste Quartal 2023 und die Veröffentlichung des ersten Berichts von Saturn über sein Engagement hinsichtlich der besten Praxis in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zur nachhaltigen Entwicklung der Energieressourcen des Unternehmens (der Nachhaltigkeitsbericht) bekannt zu geben.

Das erste Quartal war angesichts der erfolgreichen Bohrung von 13 horizontalen Bohrlöchern in Saskatchewan, die nun allesamt in Produktion gegangen sind, ein großartiger Auftakt für das Kapitalprogramm 2023 von Saturn, sagte Chief Development Officer Justin Kaufmann. Die Erfolge des Bohrprogramms 2022 haben Saturn dazu veranlasst, sein Hauptaugenmerk auf wiederholbare Erschließungsmöglichkeiten bei seinen leistungsstärksten Öllagerstätten in Saskatchewan zu richten, was sich nun in den hervorragenden ersten Produktionsergebnissen 2023 widerspiegelt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bohrergebnisse von Saturn im ersten Quartal 2023 zusammengefasst:

Anzahl von Durchschnittlicher Typkurve der Prognose Tatsächlich vs. Gesamtes Kapitaleffizienz

Standorten IP30-Wert pro Prognose Kapital

Standort

Neue horizontale Bohrlöcher 5 79,2 bbls/d 69,0 bbl./d +15 % 6,2 Mio. $ 15.760 $/bbl./d

bei

Oxbow

Neue horizontale Bohrlöcher 8 103,2 bbls/d 68,0 bbl./d +52 % 10,4 Mio. $ 12.645 $/bbl./d

bei

Viking

Gesamt 13 94,0 bbls/d 68,4 bbl./d +37 % 16,6 Mio. $ 13.655 $/bbl./d

Bohrupdate für Oxbow

Saturn bohrte im ersten Quartal 2023 im Rahmen einer 100-%-Arbeitsbeteiligung fünf horizontale Bohrlöcher bei Oxbow (drei Ziele bei Frobishe und zwei bei Midale) mit einer durchschnittlichen anfänglichen 30-Tage-Produktion (IP30) von etwa 79,2 bbls/d pro Bohrloch, was 15 % über den vom Unternehmen erwarteten Typkurven für Bohrungen bei Oxbow liegt. Die durchschnittlich anfallenden Investitionskosten für jedes horizontale Bohrloch bei Oxbow lagen innerhalb der budgetierten 1,25 Million $ pro Standort. Der Höhepunkt des Bohrprogramms im ersten Quartal war das Bohrloch 101/11-21-006-05W2 (Weir Hill 11-21), das das Leichtöl von Frobisher beim Aktivum Oxbow anpeilte und eine durchschnittliche IP30-Rate von 149 bbl/d erreichte. Das Bohrloch Weir Hill 11-21 war ein Folgestandort eines starken Produktionsbohrlochs, das im Jahr 2022 gebohrt worden war, und ist ein vielversprechendes Ergebnis für die weitere Erschließung der Leichtöllagerstätte Weir Hill in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Bohrupdate für Viking

Saturn verzeichnet bei seinem Erschließungsprogramm bei Viking weiterhin große Erfolge und hat dort im Jahr 2023 im Rahmen einer 100-%-Arbeitsbeteiligung bis dato acht horizontale Bohrlöcher gebohrt und abgeschlossen. Die Bohrungen von Saturn bei Viking im Jahr 2023 erreichten eine durchschnittliche IP30-Rate von 103,2 bbls/d, was etwa 52 % über den vom Unternehmen erwarteten Typkurven für Bohrungen bei Viking liegt. Die durchschnittlich angefallenen Investitionskosten für jedes horizontale Bohrloch bei Oxbow lagen innerhalb der budgetierten 1,3 Million $ pro Standort.

Eingeschränkte Produktion durch Waldbrände in Alberta

Saturn weist darauf hin, dass seine Betriebe in Alberta durch die anhaltenden Waldbrände beeinträchtigt werden. Die Produktion von etwa 10.000 Boe/d (60 % Öl und Erdgasflüssigkeiten) wurde seit 4. Mai 2023 vorübergehend zurückgefahren. Dem Unternehmen sind keine nennenswerten Schäden oder Verluste an seiner eigenen Infrastruktur oder der Infrastruktur Dritter bekannt. Das Unternehmen ist bereit, die Produktion wiederaufzunehmen, sobald die zurzeit stillgelegte Infrastruktur Dritter wieder in Betrieb genommen wird, und wird weitere Updates bereitstellen, sobald neue Informationen vorliegen.

Nachhaltigkeitsbericht

Saturn freut sich, die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt zu geben, in dem Saturn seinen Ansatz in puncto klimabezogene Risiken und Chancen entsprechend dem Rahmenwerk der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) als Richtlinie beschreibt. Die Höhepunkte des ESG-Fokus von Saturn beinhalteten die Investition von 14,2 Millionen $ in die Stilllegung und Sanierung früherer Betriebsflächen, einschließlich der Stilllegung von 129 Bohrlöchern. Im Nachhaltigkeitsbericht wird das Engagement von Saturn beschrieben, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, einschließlich spezifischer Projekte, die das Unternehmen im Jahr 2023 umsetzt, um die aktuellen CO2e-Emissionen der bestehenden Produktionsanlagen um etwa 36 % (hohes Vertrauen) auf 47 % (mittleres Vertrauen) zu reduzieren. Saturn ist eine Partnerschaft mit den benachbarten Gemeinden sehr wichtig und unterstützt mehrere gemeinnützige Organisationen und Initiativen, einschließlich KidSport, Childrens Cottage Society, Alberta und der Carlyle & District Food Bank, Saskatchewan.

Finanzergebnisse vom 1. Quartal 2023 und Investoren-Webcast

Saturn geht davon aus, am Dienstag, dem 16. Mai 2023, nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das erste Quartal zu veröffentlichen und am Mittwoch, dem 17. Mai 2023, 10 Uhr MDT (12 Uhr EDT), einen Webcast abzuhalten, um den Finanzbericht zu erörtern. Die Teilnehmer können den Live-Webcast unter https://saturnoil.com/invest/q1-2023-results-webcast aufrufen. Eine archivierte Aufzeichnung des Webcast wird anschließend auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan, Westzentral-Saskatchewan und Zentral-Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

