IRW-News: MCF Energy Ltd. : MCF Energy gibt den Start des Bohrbetriebs in der Bohrung Kinsau-1A in Deutschland bekannt

Vancouver, British Columbia - 11. August 2025 - MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich, ein Update zum Betrieb der Bohrung Kinsau-1A in Lech in Deutschland zu veröffentlichen.

Die RED-Bohranlage 202 wurde am Bohrplatz Kinsau-1A errichtet und die Sicherheitsausrüstung wurde getestet. Die Einleitung der Bohrarbeiten erfolgte am 8. August mit dem Eintritt in die ursprüngliche 13 3/8-Zoll-Stahlverrohrung an der Oberfläche, die im Rahmen der Niederbringung der Entdeckungsbohrung Kinsau-1 durch die Firma Mobil im Jahr 1983 installiert wurde. Obwohl damals im Rahmen der Probebohrungen mehr als 24 Millionen Kubikfuß (MMCF) Gas und Kondensat pro Tag nachgewiesen wurden, war angesichts der Erdgaspreise im Jahr 1983 keine Erschließung angezeigt, weshalb Mobil die Bohrung Kinsau-1 stilllegte und später ganz aufgab. Die Verschlussstopfen aus Beton und der Bohrschlamm wurden inzwischen bis zur Basis der Stahlverrohrung in 1.002 Meter Tiefe ausgebohrt. Es wurden keine Anomalien festgestellt; die Zementstopfen waren hart und intakt. Bevor die Bohrungen weiter abgeteuft werden, wird der Verrohrungsstrang einer Druckprüfung unterzogen und auf seine Unversehrtheit hin untersucht. Diese Verrohrung schützt die oberflächennahen Grundwasservorkommen in diesem Gebiet. Eine Abzweigungsbohrung zur Wasserüberwachung wurde niedergebracht und wird laufend kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zu keinen Auswirkungen auf diese Ressourcen kommt.

An dieser Stelle wird die Bohrung mit einem Diamantbohrer bis zum Ziel - dem Karbonatabschnitt Purbeck aus dem Jura - vorgetrieben, wo die ursprüngliche Bohrung Kinsau-1 von Mobil ein hohes Gas- und Kondensataufkommen feststellte. Der tieferliegende Karbonatabschnitt Malm wurde anhand der von Mobil niedergebrachten Kinsau-Bohrungen ebenfalls als kohlenwasserstoffhaltig eingestuft; es ist damit zu rechnen, dass dieser Abschnitt in der Bohrung Kinsau-1A durchteuft und bewertet, aber nicht getestet wird. Während der Bohrungen wird die Bohrspülung kontinuierlich mit einem Logging-Gerät auf lithologische Besonderheiten und Gasgehalt überwacht.

Laut Schätzungen des Bohrprogramms dürfte die Bohrung Kinsau-1A in etwa dreißig Tagen eine Gesamttiefe von 3.400 Metern erreichen. Zu diesem Zeitpunkt wird im offenen Bohrloch eine Fernerkundung durchgeführt, um die oberen Anteile der geologischen Formation und die Kohlenwasserstoffsättigung zu bestimmen. Ein Produktionsstrang mit einer 7-Zoll-Stahlverrohrung wird verlegt und einzementiert, um die Kohlenwasserstoffzonen für die Tests sicher zu isolieren. Die aufgezeichneten Daten aus dem offenen Bohrloch werden zur Präzisierung des Testprogramms verwendet, das mit einer Aufwältigungsanlage durchgeführt wird. Die Ergebnisse aus den Bohrungen werden voraussichtlich gegen Ende des dritten Quartals 2025 vorliegen. Derzeit finden Gespräche mit einer örtlichen Firma für Rohrsysteme im Hinblick auf die Errichtung einer Förderleitung und Abnahme statt.

Genexco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MCF Energy Ltd., ist als Partner zu 20 % am Gasprojekt Kinsau beteiligt. Das Bergamt Südbayern hat den Bohrplatz inspiziert und genehmigt. Bei den Bohrungen in diesem Loch wird auf die Einhaltung aller einschlägigen Umweltvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen geachtet.

Die Zielortung für die Bohrung Kinsau-1A erfolgte anhand der Bohrlochdaten von Mobil und einer von Mobil im Jahr 1985 absolvierten 3D-seismischen Messung. Die seismischen Daten wurden neu aufgeschlüsselt und mit der Machine-Learning- und KI-Software Paradise analysiert, um die optimale Lage der Lagerstätte zu bestimmen.

Die Paradise-Analyse lässt darauf schließen, dass die Ressourcen bei Kinsau umfangreicher sein könnten als derzeit vermutet. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich in einem 100 Quadratkilometer großen Areal, das auf demselben Entwicklungszug wie die Bohrung Kinsau-1A liegt und unmittelbar östlich davon abzweigt, beachtliches Potenzial vorhanden ist. MCF hält eine 100%ige Beteiligung an der Explorationslizenz in diesem angrenzenden Lizenzgebiet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80658/2025-08-11MCFMarked_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1- Bohrstandort Kinsau 1A

Historie

Beim Bohrprojekt Kinsau-1A handelt es sich um eine Wiederaufnahme der Arbeiten an der ursprünglichen Entdeckungsbohrung Kinsau-1, die 1983 von der Firma Mobil abgeteuft wurde und beeindruckende Testergebnisse mit einer Fördermenge von mehr als 24 MMCF Gas und Kondensat pro Tag erbrachte. Mobil teufte die Bohrung Kinsau-1 bis in eine Tiefe von 3.940 Metern ab, wo das Grundgestein angetroffen wurde. Hinweise auf Gas- und Kondensatvorkommen fanden sich im Bereich der aus dem Jura stammenden Gesteinsformation Purbeck in 3.179 Metern Tiefe. Das Bohrloch wurde mittels Säurestimulation fertiggestellt und über einen 22,5 Meter langen perforierten Abschnitt getestet. Der gesamte Bohrlochtest dauerte 3,5 Monate. Am 28. und 29. Juli 1983 wurde ein Test mit variabler Fördermenge durchgeführt, bei dem drei Durchflussraten angegeben wurden: 7.712 Tausend Kubikfuß pro Tag (MCFD) bei 2.973 psi, 14.832 MCFD bei 2.785 psi und 24.706 MCFD bei 1.871 psi. Der Gesamtdruck im Rahmen der Tests fiel von 4.110 psi auf 4.090 psi (283,4 auf 282 bar). Der Test ergab eine Ausbeute von 45,9 MMCF Gas und 1.510 Barrel Kondensat. Diese Testergebnisse lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die langfristige Performance oder die finale Ausbeute zu.

James Hill, CEO von MCF Energy, meint dazu: Es freut mich sehr, dass diese Bohrung niedergebracht wird. Schließlich importiert Deutschland einen Großteil des für seine Haushalte und Industriebetriebe benötigten Erdgases, und mit einer erfolgreichen Bohrung sollte bestätigt werden, dass Deutschland über Energieressourcen innerhalb seiner eigenen Grenzen verfügt, die entsprechende Energiesicherheit bieten können und die aus ökologischer Sicht wünschenswerten Erdgasressourcen liefern, die das Land benötigt.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

