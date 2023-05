PLUG POWER - 210 Mio. USD Umsatz, 207 Mio. USD Verlust!

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 9,290 $ (Nasdaq)

Über den Anlegerliebling Plug Power gibt es mittlerweile eine ganze Analysenserie von mir, die ihr euch bei einem guten Glas Rotwein oder einen kühlen Cola gerne noch einmal in Ruhe durchlesen könnt. Dabei folgte ein Gruselquartalsbericht dem nächsten. In der letzten Besprechung lautete das Fazit: "Wie viele Branchenvertreter hat auch Plug Power ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Anleger sollten sich genau überlegen, ob sie in ein derartig schlechtes Management investieren wollen." Seither hat die Aktie noch einmal 35 % an Wert verloren. Und wie es aussieht, werden es heute deutlich mehr.

Wieder einmal fällt der Quartalsbericht schockierend aus. Zwar kletterte der Umsatz im Vorjahresvergleich deutlich um 50 % auf 210 Mio. USD. Der Verlust erhöhte sich aber ebenfalls von 156 auf 207 Mio. USD. Plug schafft es einfach nicht, steigende Umsätze auch in verringerte Verluste, geschweige denn Gewinne umzumünzen. Der operative Cashflow belief sich auf -277 Mio. USD nach -210 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Cashbestand schrumpfte weiter von 691 auf 475 Mio. USD zusammen.

Daher wird das Unternehmen auch nicht umherkommen, weiteres Kapital aufzunehmen. Ziel sei es, dies möglichst ohne Verwässerungen und möglichst kostengünstig zu schaffen. Wie das angesichts stark steigender Zinsen gehen soll, bleibt ein Geheimnis des Managements. Details sollen im zweiten Halbjahr folgen.

Die Aktie reagierte zunächst deutlich negativ und markierte Kurse um 8 USD. Seither läuft eine Erholung. Eine aktuelle charttechnische Einschätzung des Wasserstoffwertes findet ihr hier.

Fazit: Aktien von Kapitalvernichtungsmaschinen wie die von Plug Power haben es im aktuellen Umfeld steigender Zinsen schwer. Bei Plug kommt aber noch ein Management dazu, das eine äußerst fragwürdige Prognosepolitik betreibt. Die Aktie ist nach der Kurshalbierung ausgebombt, Erholungen können jederzeit starten. Fundamental gibt es aktuell keinen Grund für ein Investment.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 0,70 1,32 2,04 Ergebnis je Aktie in USD -1,24 -0,65 -0,18 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 7,9 4,2 2,7 PEG 0,3 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

