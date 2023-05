Widerstand: 15.980 16.011 Unterstützung: 15.880 15.700

Rückblick:

Ausgehend von der gestern angesprochenen Unterstützung um 15.880 Punkte stieg der Index bis heute zur Eröffnung um gut 100 Punkte. Kurz nach 9 Uhr setzte dann jedoch eine erneute Verkaufswelle ein und schickte den Index zeitweise wieder zurück unter die 15.900er Marke.

Ausblick:

Das gestrige Tagestief wurde marginal unterboten, im Anschluss übernahmen erneut die Käufer das Kommando. Um 14:30 Uhr ist mit erhöhter Volatilität im Umfeld der US-Inflationsdaten zu rechnen.

Aus charttechnischer Sicht bleibt es aktuell unverändert: Oberhalb von 15.880 Punkten (Stundenschlusskurs !) behalten die Käufer vorerst weiter die besseren Karten für eine weitere Kaufwelle in den Bereich 16.000 bis 16.100 Punkte.

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW8UW5 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 10.05.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.339 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ1EQQ von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 10.05.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.490 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

