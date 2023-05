RIVIAN - Markterwartungen getoppt, Aktie auf Erholungskurs

Rivian Automotive Inc - WKN: A3C47B - ISIN: US76954A1034 - Kurs: 13,860 $ (Nasdaq)

Etwas Balsam auf die geschundene Seele der Investoren lieferte gestern das Rivian-Management. Es scheint, als sei der Markt schon zufrieden, wenn die Verantwortlichen die Produktionsziele nur bestätigen. Zu viele Rückschläge gab es in den vergangenen Quartalen bei dem Elektroautoproduzenten. Auch scheint Rivian die Kosten etwas besser in den Griff zu bekommen. Das alles ist freilich nur eine Momentaufnahme.

Im ersten Quartal 2023 sanken die operativen Kosten von 1,07 auf 0,90 Mrd. USD, der Nettoverlust reduzierte sich von 1,59 auf 1,35 Mrd. USD. Runtergebrochen auf eine Aktie belief sich der Verlust auf 1,25 USD, wohingegen Analysten mit 1,59 Mrd. USD gerechnet hatten. Der Umsatz fiel mit 661 Mio. USD ebenfalls besser aus als die Marktschätzung von 652 Mio. USD. Knapp 12 Mrd. USD Cash standen dem Unternehmen Ende März noch zur Verfügung. Ein Jahr zuvor waren es noch 17 Mrd. USD. Aufgrund eines starken Lagerbestandsaufbaus weitete sich der operative Verlust gegenüber dem Vorjahreszeitraum aber von 1,0 auf 1,5 Mrd. aus.

Auslieferungsziel bestätigt

Die Produktion des R1T Pickups und des R1S Vans läuft immer besser an. In diesem Jahr sollen 50.000 Einheiten produziert werden und damit doppelt so viele als noch im Jahr 2022. Im ersten Quartal waren es 9.395 Einheiten, ausgeliefert wurden 7.946. CEO Robert Caringe kommentiert: "Unsere Kernprioritäten für 2023 bleiben unverändert. Das Team konzentriert sich weiterhin darauf, die Produktion hochzufahren, Kostensenkungen voranzutreiben, die (kommende kleinere) R2-Plattform und zukünftige Technologien zu entwickeln und ein herausragendes End-to-End-Kundenerlebnis zu bieten.“

Trotz der Fortschritte und des starken Partners Amazon darf man sich keinen Illusionen hingeben. Die Vorhaben werden auch in den kommenden Jahren massiv Gelder verschlingen. Selbst wenn man fünf Jahre in die Zukunft blickt, erwarten Analysten aktuell bei Rivian weder Gewinne noch positive Cashflows. Alleine in diesem Jahr dürfte Rivian über 6 Mrd. USD an negativem Free Cashflow ausweisen. Auch haben sich die Markterwartungen als viel zu optimistisch erwiesen. Im August 2022 lag der Konsens für den Umsatz 2023 noch bei über 12 Mrd. USD, aktuell bei gerade einmal 4 Mrd. USD.

Fazit: Die Kurserholung der Rivian-Aktie ist angesichts der katastrophalen langfristigen Entwicklung des Titels nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Und trotz des Kursdesasters ist das Unternehmen immer noch 13 Mrd. USD wert. Die beste Message für die Anleger ist wohl die, dass Rivian immer noch über hohe Geldmittel verfügt. Die Konsensschätzungen halte ich weiter für zu hoch. Eine abgeschlossene Bodenbildung bei der Aktie liegt bislang nicht vor.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 1,66 4,12 8,47 Ergebnis je Aktie in USD -5,55 -3,45 -2,38 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 7,8 3,2 1,5 PEG 0,1 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Rivian Automotive-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)