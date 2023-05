Disney unter Druck | PacWest sieht deutliche Kapitalabflüsse

Die Regionalbanken stehen unter Druck und belasten die Wall Street. PacWest Bancorp meldet heute Morgen, dass man in der vergangenen Woche rund 10% der Kundeneinlagen verloren hat. Wie dem auch sei, verfüge man über $15 Mrd. an Finanzmitteln, um die $5 Mrd. an nicht versicherten Kundeneinlagen bedienen zu können. Trotzdem ist die Aktie vorbörslich rund 20% gesunken. J.P. Morgan CEO Jamie Dimon bezeichnet die Lage der Regionalbanken als recht solide. Wie dem auch sei, sollten sich Regulatoren auf Schwierigkeiten vorbereiten. Er hoffe, dass die Börsenaufsicht die Leerverkäufe in dem Sektor prüft. Die Ergebnisse fallen heute gemischt aus, mit den Aktien von Disney, Cheesecake Factory, Sonos unter Druck, während Unity Software und Tapestry nach den Zahlen freundlich tendieren. Die April-Erzeugerpreise lagen im Rahmen, bis leicht unter den Zielen. Die FED dürfte von einer Zinsanhebung im Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit absehen.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:13 - PacWest | Regionalbanken

03:14 - Icahn Enterprises

05:11 - Erzeugerpreise

07:25 - Wirtschaftsdaten aus China

09:25 - China: Berichtssaison | JD.com

10:45 - Disney

14:22 - Robinhood

15:22 - Unity Software | Sonos

16:25 - Tapestry | Coach | Cheesecake Factory

17:10 - Schuldengrenze

18:22 - Rückblick Mittwoch | Analystenkommentare



