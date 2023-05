EQS-News: JDC Group AG: JDC wächst im ersten Quartal trotz anhaltender Kaufzurückhaltung im Anlagebereich – Marcus Rex verstärkt JDC- Vorstand

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

JDC Group AG: JDC wächst im ersten Quartal trotz anhaltender Kaufzurückhaltung im Anlagebereich – Marcus Rex verstärkt JDC- Vorstand



JDC wächst im ersten Quartal trotz anhaltender Kaufzurückhaltung im Anlagebereich – Marcus Rex verstärkt JDC- Vorstand Die Umsatzerlöse steigen in den ersten drei Monaten 2023 gegenüber Vorjahr um rund 1,4 Prozent auf 43,8 Mio. EUR; ein Plus von 8,9 Prozent im Vergleich zum Q4 2022

Das EBITDA liegt mit 3,2 Mio. EUR unterhalb des Vorjahresquartals, aber um 15,5 Prozent über dem Vorquartal

Neugeschäftsanträge wachsen um mehr als 25 Prozent; Anzahl der Bestands-übertragungen sogar um fast 60 Prozent

Digitalplattform-Experte Marcus Rex verstärkt den Vorstand der JDC Group AG als neuer CSO/CMO Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen der ersten drei Monate 2023 ein leichtes Umsatzwachstum. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal war geprägt durch zwei Entwicklungen: Auf der einen Seite konnte der Bereich Versicherungen seine positive Entwicklung fortsetzen und teilweise sogar deutlich ausbauen. Die Anzahl der Neuanträge stieg um über 25 Prozent und die Anzahl der angestoßenen Bestandsübertragungen sogar um fast 60 Prozent. Besonders positiv entwickelten sich die Bereiche Sach- und KFZ Versicherungen. Sachversicherungen mit einem Antragswachstum von über 60 Prozent und KFZ Versicherungen mit einem Antragswachstum von über 30 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Auf der anderen Seite sorgte der weiter schwache Bereich der Kapitalanlage, Immobilien und Baufinanzierung für einen Umsatzrückgang in Höhe von über 3 Mio. EUR, welcher durch das gestiegene Volumen im Versicherungsbereich überkompensiert werden konnte. Die anhaltende Kauf- und Investitionszurückhaltung aufgrund gestiegener Zinsen führt zu geringeren Abschlussprovisionen und auch die Bestandsprovisionen sind schwächer als im Vorjahresquartal. Da Bestandsprovisionen in diesem Bereich immer für bereits abgelaufene Zeiträume vergütet werden, ist aufgrund der gestiegenen Bewertungen aber bereits heute absehbar, dass diese im Jahresverlauf wachsen werden. Diese Marktentwicklungen zeigen sich besonders im Geschäftsbereich Advisory, der stärker vom Marktumfeld abhängig ist. Der Geschäftsbereich Advisortech konnte trotz des schwachen Kapitalanlagebereichs weiter stabil wachsen. Geschäftszahlen Der Gesamtumsatz ist in den ersten drei Monaten 2023 um 1,4 Prozent auf 43,8 Mio. EUR gestiegen (Q1 2022: 43,2 Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorquartal Q4 2022 bedeutet dies ein Plus von 8,9 Prozent. (Q4 2022: 40,3 Mio. EUR) Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisortech stieg im ersten Quartal 2023 um 6,5 Prozent auf 39,4 Mio. EUR (Q1 2022: 37,1 Mio. EUR). Gegenüber dem vierten Quartal 2022 bedeutet dies ein Plus von 13,1 Prozent (Q4 2022: 34,9 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich Advisory erreichte einen Umsatz in den ersten drei Monaten 2023 von 8,2 Mio. EUR. Der Umsatz sank damit um rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. (Q4 2022: 8,3 Mio. EUR). In Folge der Umsatzentwicklung hat sich auch das Ergebnis im ersten Quartal verschlechtert, da die Kostenbasis aufgrund des steigenden Geschäftsvolumens und des zu erwartenden Wachstums angepasst wurde. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt in den ersten drei Monaten 2023 bei 3,2 Mio. EUR (Q1 2022: 3,7 Mio. EUR) und damit signifikant besser als im Q4 2022 (2,8 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der ersten drei Monate 2023 liegt bei 1,8 Mio. EUR (Q1 2022: 2,3 Mio. EUR) und damit doppelt so hoch wie im Vorquartal Q4 2022 (1,1 Mio. EUR). Das Konzernergebnis liegt im ersten Quartal bei 1,4 Mio. EUR nach 1,8 Mio. EUR im Vorjahresvergleichszeitraum und nur 0,5 Mio. EUR im Vorquartal. Im ersten Quartal 2023 hat die Jung, DMS & Cie. AG zudem einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (zusammen: Top Ten Financial Network Gruppe) unterzeichnet. Die rund 50 Mitarbeiter bieten Dienstleistungen im Bereich der Investmentberatung, der Vermögensverwaltung sowie dem Fondsmanagement an. Mit eigenen Softwarelösungen administriert Top Ten über 2 Mrd. EUR Investmentbestand für ca. 1.000 Vermittler im Netzwerk und erwirtschaftet damit einen weitgehend wiederkehrenden Umsatz von rund 20 Mio. EUR. Der Abschluss des Geschäfts wird aufgrund des regulatorisch notwendigen Inhaberkontrollverfahrens im dritten Quartal 2023 erwartet. Veränderung im Vorstand Mit Wirkung zum 1. Juni 2023 wurde der erfahrene Digitalplattform Manager Marcus Rex (*1973) in den Vorstand der JDC Group AG berufen. Nach relevanten Positionen bei Interhyp und Planethome verantwortete Marcus Rex zuletzt als CSO Insurance Market die Versicherungsaktivitäten der Hypoport SE. Marcus Rex wird vor allem die Ressorts Marketing und Vertrieb verantworten und zusätzlich das Großkundengeschäft von Stefan Bachmann übernehmen, der das Unternehmen zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch verlässt. „Das erste Quartal war ein Übergangsquartal. Die vereinnahmten Bestandsprovisionen waren aufgrund der Börsenbewertungen noch schwach und die Investitionslaune der Anleger noch zurückhaltend. Die Bestandsprovisionen werden im zweiten Quartal bereits stärker sein und der Kapitalanlagebereich normalisiert sich zunehmend. Im Versicherungsbereich war das erste Quartal für JDC ein absolutes Rekordquartal. Fast 100.000 angestoßene Bestandsübertragungen in nur einem Quartal und ein Antragswachstum um über 25% markieren ein All-Time-High und zeigen die Stärke unserer JDC Plattform, weshalb wir unsere Guidance 2023 trotz schwächerer Finanzkennzahlen im ersten Quartal bestätigen können“ kommentiert Ralph Konrad, CFO/COO der JDC Group die Quartalseffekte.“ „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Marcus Rex einen der wenigen Top Profis unserer Branche für JDC gewinnen konnten. Da wir Herrn Rex schon seit vielen Jahren kennen und beobachten konnten, sind wir sicher, dass er den Vorstand in idealer Weise verstärken wird“ erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. “Nach 6 Jahren im Vorstand wird Stefan Bachmann im Laufe des Jahres 2023 das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen verlassen. Wir sind sehr dankbar für sein loyales Engagement und wir konnten in der Zeit gemeinsam viel erreichen. Insbesondere in der Positionierung des Bankassurance Bereichs hat Herr Bachmann wesentliche Impulse gesetzt.” Die wesentlichen Kennzahlen der ersten drei Monate 2023 stellen sich wie folgt dar: Überblick in TEUR Veränderungen Veränderungen Q1 - 2023 Q1 - 2022 zum Vorjahr Q1 - 2023 Q4 - 2022 zum Vorjahr TEUR TEUR in % TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 43.832 43.224 1,4% 43.832 40.252 8,9% - davon Advisortech 39.445 37.050 6,5% 39.445 34.877 13,1% - davon Advisory 8.156 9.095 -10,3% 8.156 8.253 -1,2% - davon Holding/Konsolidierung -3.769 -2.921 -29,0% -3.769 -2.878 -31,0% EBITDA 3.185 3.732 -14,7% 3.185 2.758 15,5% EBIT 1.808 2.277 -20,6% 1.808 1.170 54,5% EBT 1.453 1.907 -23,8% 1.453 536 >100% Konzernergebnis 1.433 1.846 -22,4% 1.433 483 >100% Für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 bestätigen wir unsere positive Einschätzung und die veröffentlichte Guidance: 2023 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen einen Umsatzzuwachs auf 175 Mio. EUR bis 190 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 11,5 bis 13,0 Mio. EUR. Den Aktionärsbrief für das Q1 2023 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de. Unter dem folgenden Link können sich interessierte Investoren zu dem heute um 14:00 Uhr stattfindenden Earnings Call der JDC Group anmelden und teilnehmen:Montega CONNECT: JDC Group Aktiengesellschaft - Earnings Call Q1 2023 Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,6 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von 950 Millionen Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

