US-Produzentenpreise steigen um +0,2 Prozent zum Vormonat

Um 14:30 Uhr wurden die viel beachteten Produzentenpreise in den USA publiziert. Erwartet wurde in der Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) ein Anstieg um 0,2 Prozent im Monatsvergleich nach -0,1 Prozent im Vormonat. Die Produzentenpreise an sich (inkl. Lebensmittel und Energie) wurden mit +0,3 Prozent erwartet nach -0,5 Prozent im Vormonat.

US-Produzentenpreise ziehen wieder an

Die US-Produzentenpreise kamen mit +0,2 Prozent leicht unter den Erwartungen, die Kernrate kam wie erwartet mit +0,2 Prozent.

Nach der Stagnation im Vormonat steigen die Produzentenpreise auch in der Kernrate im vergangenen Monat wieder an.

Der Dax und die US-Futures reagieren mit leichten Abschlägen auf die Daten, der US-Dollar verliert ein wenig gegenüber den meisten Hauptwährungen.