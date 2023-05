EQS-News: Cannovum Cannabis AG : Vertrag zur Gründung der Anbau-Allianz für Deutschland unterzeichnet

EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion

Cannovum Cannabis AG : Vertrag zur Gründung der Anbau-Allianz für Deutschland unterzeichnet



12.05.2023

Die Cannovum Cannabis AG unterzeichnet gemeinsam mit CO-Gründern den Vertrag zur Gründung der Anbau-Allianz Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21) unterzeichnet gemeinsam mit den Co-Gründern Tim Spieker und Elimar Moormann den Vertrag zur Gründung der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH. Nachdem die Anbau-Allianz für Deutschland im Februar 2023 ins Leben gerufen wurde, wurde jetzt der Vertrag zur Gründung der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH unterschrieben. Zu den Gründer:innen der Anbau-Allianz GmbH zählen neben der Cannovum Cannabis AG auch Tim Spieker sowie Elimar Moormann, Mitbegründer der Horcantus GmbH. Geleitet wird die Anbau-Allianz für Deutschland von den operativen Geschäftsführern Tim Spieker und Klaus Madzia, weitere Geschäftsführer sind Pia Marten und Elimar Moormann. In den nächsten Wochen werden weitere hochrangige und bekannte Unternehmen Teil der Anbau-Allianz werden. “Wir freuen uns, mit der Anbau-Allianz für Deutschland die Verfügbarkeit von Genuss Cannabis in Deutschland voranzutreiben”, so Geschäftsführer Tim Spieker. “In den nächsten Monaten werden wir uns auf Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, die den Betreibern von Cannabis Clubs ermöglichen, hochwertiges Genuss Cannabis anzubauen.” Im Fokus stehen dabei Premiumqualität, Rechtssicherheit und ökologisch-nachhaltiger Anbau. Die Anbau-Allianz setzt auf das Beste aus der deutschen Landwirtschaft. Nach den Ankündigungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach bezüglich der Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist die Anbau-Allianz ein wichtiger Schritt, um die Produzenten und Club-Betreiber zu stärken. Mit der Anbau-Allianz wird zudem ein Netzwerk entstehen, um Expert:innen aus Anbau, Technologie und Vertrieb zu verknüpfen und den Austausch innerhalb der Branche aktiv zu fördern. Ziel ist es, die Zukunft der Cannabis-Legalisierung nachhaltig und ökologisch wertvoll aktiv mitzugestalten und mit der kommenden Legalisierung hochwertige und kontrollierte Cannabisprodukte zur Verfügung zu stellen. Cannovum Cannabis AG Vorstand Pia Marten: „Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Medizinal Cannabis ist ein entscheidendes Asset für die Anbau-Allianz. Gerade in den kommenden Wochen wird der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen konkretisieren und wir können Cannabis Club Betreibern auf dem Weg zum legalen Anbau und zur legalen Abgabe mit unserem Know-how maßgeblich unterstützen. Kontakt: Klaus Madzia IR & PR Cannovum Cannabis AG Telefon: +49 30 3982 163 62 E-Mail: klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum Cannabis AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet: sowohl für den Verkauf über Apotheken als auch über lizenzierte Fachgeschäfte. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Schon heute ist die Cannovum Cannabis AG ein Marktführer im Medizinal Cannabis-Bereich. Aktuell ist das Unternehmen dazu tätig im Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien.

