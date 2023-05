Wie ein Luftballon, der unter Wasser gedrückt wird. | TESLA | NEWS CORP

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Wall Street fühlt sich an wie ein unter Wasser gedrückter Luftballon. Ohne den Streit um die Anhebung der Schuldengrenze, hätte der S&P 500 die Marke von 4200 wahrscheinlich schon überwunden. Das für heute anberaumte Treffen zwischen der Biden-Administration und den Republikanern wurde auf nächste Woche verschoben. Was zunächst negativ klingt, ist positiv zu werten. Die Gespräche finden auf zweiter Ebene statt, und scheinen Fortschritte zu machen. Reuters berichtet, dass Ausgabenkürzungen nun ein Bestandteil der Verhandlungen seien. Eine Aussetzung der Schuldengrenze bleibt wahrscheinlich, um ausreichend Zeit für eine Einigung zu schaffen. Auch geopolitisch gibt es erfreuliche Entwicklungen. Ein Treffen in Wien wird als Bemühungsversuch einer Annäherung zwischen China und den USA gewertet. In Hoffnung Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu schaffen, entsendet China außerdem eine Delegation in beide Länder, wie auch nach Polen, Frankreich und Deutschland, berichtet die South China Morning Post. Was Einzelwerte betrifft, geht es heute Morgen bei Tesla und der News Corp bergauf. Laut Elon Musk hat Twitter ab dem 1. Juni einen neuen CEO. Außerdem scheint sich ein Börsengang von SpaceX anzubahnen. Die News Corp hat wiederum robuste Ergebnisse gemeldet.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:16 - Überblick | Aussetzung der Schuldengrenze?

03:08 - Wie ein Luftballon | Marktbreite extrem schlecht

06:11 - Wochenausblick (u.a. China)

07:25 - News Corp | Soho House

08:10 - Wochenausblick Ergebnisse

09:08 - Tesla | Twitter | SpaceX | Starlink Börsengang?

11:33 - Softbank & Arm

12:10 - Fluggesellschaften unter Druck

13:18 - Banken (u.a. US Bancorp)

14:30 - Icahn Enterprises

17:00 - Up & Downgrades (u.a. Disney)

18:48 - China

19:48 - Notenbänker melden sich zu Wort

21:40 - Im Niemandsland | Mein Fazit



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell